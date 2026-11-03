«Очень важно»: Лянка Грыу раскрыла детали общения на расстоянии с возлюбленным из США

03 ноября 2026, 22:18

Актриса Грыу рассказала, что каждый день общается с возлюбленным из Нью-Йорка

Лянка Грыу (Фото: Instagram*/lyanka22)

38-летняя актриса Лянка Грыу впервые раскрыла подробности отношений с канадским актёром Марселем Симоно. В интервью она сообщила, что пара вынуждена поддерживать отношения на расстоянии, пишет KP.RU.





Марсель живёт в Нью-Йорке, а Лянка — в Москве, где у неё работа и сын. По словам Грыу, обычно влюблённые встречаются раз в два месяца и стараются проводить это время вместе в путешествиях.



Несмотря на расстояние, им удаётся сохранять эмоциональную близость. Актёры ежедневно общаются и стараются быть в курсе событий друг друга.





«Мы каждый день на связи. Это очень теплая, важная связь, когда ты полностью в курсе жизни человека. Ты чувствуешь близость. Очень важно поддерживать контакт», — отметила актриса.