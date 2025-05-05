Муж бросил с маленьким ребенком и ушел к подруге: куда пропала Лянка Грыу и каким стал ее повзрослевший сын

Лянка Грыу (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В последние годы актриса заметно реже появлялась на экранах, что породило множество слухов. Причина оказалась глубже — непростой период в жизни Лянки, связанный с борьбой за здоровье её сына и личными переменами. Подробнее в материале «Радио 1».
Детство
Лянка родилась в 1987 году в Москве в актёрской семье. Её отец, молдавский актёр Георге Грыу, вскоре после рождения дочери исчез из их жизни, не справившись с ответственностью. Воспитанием Лянки занималась мать — актриса Стелла Ильницкая, позже повторно вышедшая замуж за сценариста Олега Казанцева. Он стал для Лянки настоящим отцом, подарив ей ощущение тепла и заботы.
Сцену девочка полюбила с ранних лет: читала стихи, выступала, снималась в студенческих фильмах ВГИКа. Уже в четыре года она сыграла свою первую роль в картине «Один» по рассказу Рэя Брэдбери. Фильм получил признание за рубежом, а карьера Лянки стремительно набирала обороты: реклама, телевидение, театр. В подростковом возрасте она пережила обычные кризисы и даже экспериментировала с запрещёнными веществами, но вовремя остановилась, выбрав путь профессионального роста.
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Встреча с прошлым
Пик популярности Грыу пришёлся на середину 2000-х, после выхода проектов «Джек-пот для Золушки» и «Обречённая стать звездой». Тогда же в её жизни неожиданно объявился биологический отец, который через телевидение пытался рассказать о своих бедах в Молдавии. Несмотря на давление прессы, Лянка отказалась участвовать в публичных разборках. Позже она наладила отношения с роднёй и лично встретилась с отцом — уже в частной обстановке, без камер и журналистов.
Когда семья важнее карьеры
На съёмках фильма «Ищу тебя» Лянка познакомилась с режиссёром Михаилом Вайнбергом. Их роман быстро привёл к свадьбе в 2010 году, а через год родился сын Максим. Первые годы материнства были счастливыми, пока родители не заметили тревожные признаки: мальчик почти не разговаривал. Медицинские обследования в России не дали результата. Тогда семья отправилась в США, где Максим прошёл длительную реабилитацию без медикаментов, с акцентом на развитие речи и моторики.
Лянка Грыу (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Ради здоровья сына Лянка пожертвовала карьерой, оставила работу и жизнь в России, чтобы начать всё с нуля в Америке. Она получила грин-карту и несколько лет полностью посвятила себя ребёнку. И её усилия принесли результат: Максим вырос здоровым, открытым и музыкальным мальчиком.
Личная драма и новый путь
Когда казалось, что трудности позади, в семье случился разрыв: спустя 12 лет брака Михаил ушёл, а позже женился на подруге Лянки — актрисе Анастасии Меськовой. Несмотря на уверения, что роман начался после развода, для Грыу это стало тяжёлым ударом.
Развод отразился не только на эмоциональном состоянии актрисы, но и на физическом здоровье. Врачи не находили причин боли, пока психотерапевт не помог ей справиться с переживаниями. Постепенно Лянка вернулась к жизни и к работе.
Сейчас она снова живёт в Москве, активно снимается в кино, ведёт блог, проводит авторские тренинги в России и Беларуси. Продолжает учёбу в Институте кино и театра Ли Страсберга в Нью-Йорке. Голливудские проекты актрису не привлекают: она предпочитает российские масштабы и зрителя, который её знает и ценит.
В личной жизни у Лянки тоже появились перемены: её сердцу дорог актёр Марсель Симоно. Они живут в разных странах, но актриса верит, что для настоящих чувств расстояния не преграда. А главное — она снова чувствует, что идёт правильным путём.
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