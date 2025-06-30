На Западе возмутились вечеринкой с ванной шампанского и Веркой Сердючкой в Одессе
Ирландского журналиста Чея Боуза возмутила видеозапись, сделанная во время выступления украинского певца Андрея Данилко, более известного под псевдонимом Верка Сердючка, в Одессе. В соцсети Х он осудил украинскую элиту за проведение увеселительных мероприятий в тяжёлое для страны время.
На опубликованных в соцсетях кадрах видна толпа веселящихся людей. В какой-то момент в помещение ввозят ванну, полностью заполненную бутылками шампанского.
Боуз подчеркнул, что, пока беженцы продолжают течь в Европу, шампанское течёт рекой для элиты.
Напомним, что журналист неоднократно обвинял Владимира Зеленского и его окружение в лицемерии и безразличии по отношению к украинцам.
По данным Еврокомиссии, в настоящее время в странах ЕС проживают около 4,3 миллиона украинских беженцев, пользующихся статусом временной защиты.
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