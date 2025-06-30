На Западе возмутились вечеринкой с ванной шампанского и Веркой Сердючкой в Одессе

30 июня 2025, 21:57

Журналист Боуз осудил вечеринку с ванной шампанского и Сердючкой в Одессе

Фото: iStock/IL21

Ирландского журналиста Чея Боуза возмутила видеозапись, сделанная во время выступления украинского певца Андрея Данилко, более известного под псевдонимом Верка Сердючка, в Одессе. В соцсети Х он осудил украинскую элиту за проведение увеселительных мероприятий в тяжёлое для страны время.