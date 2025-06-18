«Очередной пиар-ход»: депутат Иванов раскритиковал участие Волочковой в ПМЭФ
Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов раскритиковал приглашение балерины Анастасии Волочковой на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
По мнению Иванова, Волочкова, чье выступление запланировано, не должна быть там, ведь ее образ жизни далек от идеала. Об этом парламентарий заявил Общественной Службе Новостей ( ОСН )
Иванов убежден, что Волочкова, собирающаяся рассказать о пути к мечте, является примером «откровенно аморального поведения». Депутат подчеркнул, что вместо балерины на форуме должны выступать «настоящие труженики». Он отметил, что выступление российской артистки балета станет очередным пиар-ходом. «Абзац» также сообщает о предстоящем выступлении Волочковой.
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