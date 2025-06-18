«Весь ужас начался в первую ночь»: Анна Семенович жила в квартире с привидениями
Анна Семенович рассказала, как купила квартиру с привидениями в центре Москвы
Анна Семенович рассказала, что столкнулась с паранормальными явлениями в своей прежней квартире. Ее слова приводит «Общественная Служба Новостей».
Более десяти лет назад певица купила жилье в центре Москвы, где стали происходить жуткие вещи.
«Весь ужас начался в самую первую ночь. Мне снились в этой квартире настолько чудовищные сны, что я и передать не могу», — вспоминает экс-солистка группы «Блестящие».По ее словам, каждую ночь в пустой квартире слышались шаркающие шаги и посторонние звуки, которые нельзя было списать на соседей или домашних животных.
Артистка покинула обитель призраков через несколько дней, позже узнав, что на месте жилого комплекса раньше находилась скотобойня. Мистической историей она поделилась с журналистами.