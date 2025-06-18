«Весь ужас начался в первую ночь»: Анна Семенович жила в квартире с привидениями

18 июня 2025, 17:47

Анна Семенович рассказала, как купила квартиру с привидениями в центре Москвы

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович рассказала, что столкнулась с паранормальными явлениями в своей прежней квартире. Ее слова приводит «Общественная Служба Новостей».





Более десяти лет назад певица купила жилье в центре Москвы, где стали происходить жуткие вещи.

«Весь ужас начался в самую первую ночь. Мне снились в этой квартире настолько чудовищные сны, что я и передать не могу», — вспоминает экс-солистка группы «Блестящие».