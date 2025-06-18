«Шале за 70 миллионов рублей»: Стало известно, что будут делить Мерзликины

18 июня 2025, 17:49

Стало известно, как Андрей и Анна Мерзликины будут делить имущество после развода

Андрей Мерзликин (Фото: Instagram* @merzlikinandrey)

Союз Андрея Мерзликина и Анны Осокиной в мире российского шоу-бизнеса считался одним из самых крепких, но несколько дней назад стало известно, что Андрей Мерзликин подал на развод с супругой после 20 лет совместной жизни. Развод пары грозит обернуться грандиозной дележкой собственности, о чём сообщает aif.ru.