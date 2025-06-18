«Шале за 70 миллионов рублей»: Стало известно, что будут делить Мерзликины
Союз Андрея Мерзликина и Анны Осокиной в мире российского шоу-бизнеса считался одним из самых крепких, но несколько дней назад стало известно, что Андрей Мерзликин подал на развод с супругой после 20 лет совместной жизни. Развод пары грозит обернуться грандиозной дележкой собственности, о чём сообщает aif.ru.
Запущенный бракоразводный процесс уже не остановить и вопрос раздела имущества уже стоит перед бывшей семейной парой. Известно, что Андрей вместе с женой обладают роскошным шале в Наро-Фоминском районе Москвы, которое оценивается в 70 миллионов рублей.
Однако, как делить огромное имение пока не ясно. Самый главный вопрос сейчас — с кем после развода останутся дети. У пары четверо детей, трое из которых ещё не достигли совершеннолетия.
Юрист Евгений Колоколов указал, что раздел собственности осуществляется либо по соглашению сторон, либо в судебном порядке. С кем останутся дети, решит суд, если нет соглашения между супругами.
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