«Очищают от пугачевской плесени»: Замок Пугачевой в Подмосковье готовят к продаже

Максим Галкин* и Алла Пугачёва (Фото: Телеграм @galkin_ma)
Замок Аллы Пугачёвой в деревне Грязи Московской области за миллиард рублей начали готовить к продаже, пишет Mash.
По данным канала, специалисты начали очищать замок певицы от «пугачевской плесени», так назвали мох, который покрыл стены дома и забор.
При этом архитектор Вера Горлицына заявила, что появления этого мха ждали более 10 лет, а сланцевые камни для него привезли из Германии.
Ранее Shot писал, что имение Пугачёвой и Галкина* в подмосковной деревне Грязи приходит в упадок. Стены замка ветшают на глазах и покрываются плесенью, а металлические части ржавеют. Некогда яркие стены почти полностью выцвели, покрылись мхом и плесенью, которая местами свисает бахромой. С крыши и труб кое-где обвалилась кирпичная кладка.
На содержание особняка Пугачева тратит около 500 тысяч рублей в месяц.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
При этом архитектор Вера Горлицына заявила, что появления этого мха ждали более 10 лет, а сланцевые камни для него привезли из Германии.
Ранее Shot писал, что имение Пугачёвой и Галкина* в подмосковной деревне Грязи приходит в упадок. Стены замка ветшают на глазах и покрываются плесенью, а металлические части ржавеют. Некогда яркие стены почти полностью выцвели, покрылись мхом и плесенью, которая местами свисает бахромой. С крыши и труб кое-где обвалилась кирпичная кладка.
На содержание особняка Пугачева тратит около 500 тысяч рублей в месяц.
Читайте также:
Миллионы, но не алых роз: за сколько в Москве продают автограф Аллы Пугачёвой
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Галкин* решил вернуться в Израиль без Пугачёвой: юморист объявил об отъезде
*признан Минюстом РФ иноагентом
Элина Позднякова