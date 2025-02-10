Миллионы, но не алых роз: за сколько в Москве продают автограф Аллы Пугачёвой

Алла Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)
В Москве продают автограф певицы Аллы Пугачёвой. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».
Отмечается, что исполнительница расписалась в книге, которая хранилась у продавца с 1990 года. Приобрести автограф Примадонны можно за 50 миллионов рублей.
Однако это не единственное подобное предложение. В Екатеринбурге местный житель продаёт фотографию 1988 года с подписью Пугачёвой. За неё он просит 450 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что замок Пугачёвой и Галкина* в Подмосковье зарос плесенью.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
Однако это не единственное подобное предложение. В Екатеринбурге местный житель продаёт фотографию 1988 года с подписью Пугачёвой. За неё он просит 450 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что замок Пугачёвой и Галкина* в Подмосковье зарос плесенью.
Читайте также:
Галкин* решил вернуться в Израиль без Пугачёвой: юморист объявил об отъезде
«Пугачева пахла сексом»: как примадонна «продвигала» Сергея Челобанова и почему он так и не смог занять место Филиппа Киркорова
Орбакайте показала уникальные кадры выступления Пугачёвой в Чернобыле, певица очень жалеет об этом концерте
*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
Анастасия Чинкова