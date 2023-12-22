Одетая Ивлеева вышла к посетителям голой вечеринки

Фото: istockphoto.com/shironosov
Анастасия Ивлеева вошла на сцену перед посетителями своей почти обнаженной вечеринки в московском клубе «Мутабор». Эту информацию распространил Telegram-канал Shot.
Актриса и блогерша вышла на сцену через четыре часа после начала вечеринки и продемонстрировала свою любовь к публике с помощью танцев и жестов. Однако, судя по доступным кадрам, как сама Ивлеева, так и посетители, были полностью одеты.
Предварительно сообщалось, что персонал охраны на входе в клуб реагировал на открытые участки тела гостей, просил их исправить свою одежду. Работники заведения также отметили, что у них не было четкого плана для проведения вечеринки.
Первая вечеринка Ивлеевой прошла ночью на 21 декабря. Дресс-код мероприятия предполагал минимальное количество одежды. К этому событию пришли многие известные звезды отечественного шоу-бизнеса.
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Предварительно сообщалось, что персонал охраны на входе в клуб реагировал на открытые участки тела гостей, просил их исправить свою одежду. Работники заведения также отметили, что у них не было четкого плана для проведения вечеринки.
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Артем Кузьмин