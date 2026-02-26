«Я пищала от счастья»: Анну Семенович шокировали необычным сюрпризом на 8 Марта
Певица Анна Семенович рассказала о самых запоминающихся подарках, которые она получала на 8 Марта.
В беседе с Общественной Службой Новостей Анна призналась, что хранит множество презентов, но некоторые из них выделяются особо.
«Самый лучший подарок я сделала сама себе, когда купила золотой микрофон, усыпанный драгоценными камнями. Только у мировых поп-див есть аналоги, и у меня», — сказала Семенович.Однако самым ярким сюрпризом на Международный женский день стал подарок от поклонника. Мужчина преподнёс артистке коробку с живыми бабочками и цветами.
«Это было что-то невероятное, когда они вылетели из коробки и заполнили собой всю комнату. Я пищала от счастья и неожиданности», — добавила Анна.Она отметила, что именно этот случай запомнился ей больше всего.