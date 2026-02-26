«Я пищала от счастья»: Анну Семенович шокировали необычным сюрпризом на 8 Марта

26 февраля 2026, 17:56

Певица Анна Семенович перечислила самые запоминающиеся подарки на 8 Марта

Анна Семенович (Фото: Telegram @annsemenovich)

Певица Анна Семенович рассказала о самых запоминающихся подарках, которые она получала на 8 Марта.





В беседе с Общественной Службой Новостей Анна призналась, что хранит множество презентов, но некоторые из них выделяются особо.

«Самый лучший подарок я сделала сама себе, когда купила золотой микрофон, усыпанный драгоценными камнями. Только у мировых поп-див есть аналоги, и у меня», — сказала Семенович.

«Это было что-то невероятное, когда они вылетели из коробки и заполнили собой всю комнату. Я пищала от счастья и неожиданности», — добавила Анна.