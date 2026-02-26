Стало известно, почему бывшая девушка сына Кадышевой сможет взыскать с него долг

26 февраля 2026, 19:31

Адвокат Жорин: даже без расписки у Де Батс есть шанс отсудить 4,6 млн у Костюка

Григорий Костюк (Фото: кадр из шоу «Привет, Андрей!»)

Бывшая девушка Григория Костюка Дарья Де Батс подала на него в суд. Она требует вернуть деньги, которые давала ему в долг. Де Батс пыталась решить вопрос миром, но Костюк на контакт не пошёл.





Тверской суд Москвы зарегистрировал иск 3 февраля. Сумма требований — 4,6 млн рублей и пени. Адвокат Сергей Жорин в беседе с «NEWS.ru» пояснил, что частичные выплаты сына Кадышевой повышают шансы Де Батс — суд сочтёт их признанием долга и изучит переводы с перепиской.

«Наиболее значимыми считаются банковские переводы — особенно если в назначении платежа указано «займ», «в долг», «вернуть», либо обозначены сроки возврата. Переписка — сообщения в мессенджерах, SMS, электронная почта, из которых следует просьба занять деньги, обещание вернуть, признание долга или обсуждение условий возврата», — пояснил юрист.