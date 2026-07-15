«Один на один»: Фигуристы Костомаров и Домнина раскрыли секрет сохранения брака

15 июля 2026, 11:49

Фигуристы Костомаров и Домнина высказались о важности личного времени в браке

Оксана Домнина и Роман Костомаров (Фото: Instagram* @domninaoksanaice)

Фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина поделились некоторыми подробностями о своей семейной жизни в рамках III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца», который проходил в Национальном центре «Россия».





В беседе с Леди Mail Оксана рассказала, что они с мужем иногда оставляют детей с бабушкой и уезжают вдвоём в путешествие.

«Совершенно спокойно, без зазрения совести... нет, с небольшим зазрением совести оставляем детей на бабушку и уезжаем. Мне кажется, это очень важно: уделять время друг другу и оставаться один на один хотя бы пару дней», — заявила Домнина.

«Мы ещё молодые, у нас ого-го сколько впереди. Хочется побыть вдвоём. Надо уединяться, отдыхать вместе, путешествовать. Насколько это возможно и насколько позволяет семья», — подчеркнул мужчина.