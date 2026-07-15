Рената Литвинова срочно продает жилье в центре Москвы

15 июля 2026, 09:00

Mash: Рената Литвинова продает квартиру в центре Москвы за 1 млрд рублей

Рената Литвинова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Рената Литвинова выставила на закрытую продажу квартиру в центре Москвы за один миллиард рублей. Актриса готова уступить в цене ради быстрой сделки, пишет телеграм-канал Mash.