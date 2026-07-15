Рената Литвинова срочно продает жилье в центре Москвы
Рената Литвинова выставила на закрытую продажу квартиру в центре Москвы за один миллиард рублей. Актриса готова уступить в цене ради быстрой сделки, пишет телеграм-канал Mash.
Речь идет о жилье, объединенном из двух квартир, площадью 344 квадратных метра в элитном ЖК «Большая Дмитровка IX». У жилья уже есть претендент — крупный столичный бизнесмен. Мужчина уже внес аванс, но показы продолжаются.
У жилья есть отдельная комната для дочери актрисы Ульяны. Литвинова специально обустроила ее для приездов наследницы в Россию. Большую часть мебели уже вывезли на склад, чтобы снизить стоимость, но за доплату в пять миллионов рублей можно забрать весь интерьер.
Среди лотов — антикварные ширмы, зеркала, люстры, дисковый телефон, коллекционная мебель, знаменитая коллекция картин из живых бабочек, живопись, написанная для певицы Земфиры*, и диван ее бабушки.
Квартиру Литвинова купила в 2021 году. Здесь проходили съемки и встречи, но постоянно в ней никто не жил. В январе 2025-го актриса уже распродавала личные вещи более чем на шесть миллионов рублей.
Читайте также: *Признана иноагентом в РФ