Одна ушла, другая злоупотребляет спиртным, а третья всё ждёт обручального кольца: молодые избранницы 60-летнего Кая Метова

Кай Метов (Фото: ВКонтакте, @kaymetovgroup)
Спутницы певца Кая Метова всегда намного его моложе, а ещё ни одна из них так и не дождалась заветного предложения руки и сердца. О личной жизни музыканта читайте в материале «Радио 1».
Девушка из Батайска
Целый год Кай Метов прожил с Анной Севериновой, она была на 22 года моложе музыканта. В 2015-м году певец привёз девушку из Батайска. Влюблённые не скрывали семейной идиллии, но официального предложения девушка так и не дождалась. Свой уход от Метова Анна объясняла тем, что в Москве ей просто не хватает солнца. Музыкант же утверждал, что у бывшей избранницы был слишком крутой нрав, с которым он порой не справлялся. Он заявил, что все её требования было выполнить невозможно. Расставание прошло спокойно.
Внебрачная дочь от женщины, которая злоупотребляет алкоголем
Другая избранница Метова Ольга Поповская родила ему дочь Анастасию.
Кай Метов (Фото: ВКонтакте, @kaymetovgroup)
Сейчас 48-летняя Ольга, по её словам, работает на Николо-Архангельском кладбище. Женщину часто можно застать в состоянии алкогольного опьянения, об этом свидетельствуют и интервью, которые она давала в нетрезвом состоянии. Кай Метов не комментирует судьбу бывшей возлюбленной, молчит и их общая дочь Анастасия.
Нынешняя избранница
Последние семь лет Кай Метов живёт с моделью и певицей Анастасией Рожковой, которая моложе его на 27 лет. Девушку не смущает разница в возрасте. Хотя певец планировал общих детей, предложение руки и сердца своей избраннице он так и не сделал. Анастасия Рожкова нисколько не сомневается, что возлюбленный от неё никуда не денется.
Всё-таки был женат?
Кай Метов (Фото: ВКонтакте, @kaymetovgroup)
Ходят слухи, что Метов был женат: его законной супругой стала кассир по имени Наталья, которая была его моложе всего на 5 лет. В этом союзе родилась дочь Кристина. Через 5 лет они развелись. Музыкант рассказывал, что разочаровался в семейной жизни. Возможно, из-за первого неудачного опыта Метов больше не хочет связывать себя узами брака.
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Анастасия Чубина