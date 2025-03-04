Рэпера Оксимирона* обвинили в растлении несовершеннолетних — подробности

Оксимирон* (Мирон Федоров) (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Признанного иноагентом в России рэп-исполнителя Оксимирона* (Мирон Федоров) обвинили в растлении несовершеннолетних. О связи с артистом высказались несколько девушек в рамках подкаста «Дочь разбойника», который ведет журналистка Анастасия Красильникова.
По словам одной из участниц выпуска Виктории Кучак, ее знакомство с Федоровым произошло, когда ей было 13-14 лет. Кучак добавила, что три года они просто общались, а затем рэпер, как утверждает девушка, изнасиловал ее на одном из своих выступлений, когда она была 16-летней.
Со слов другой знакомой Федорова, Виктории Михайловой, тот намекал ей на сексуальные отношения, она предоставила переписки. Тогда Михайлова была девятиклассницей.
Ранее стало известно, какое фото показал ведущий Дмитрий Шепелев.
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*Признан иноагентом в РФ
Со слов другой знакомой Федорова, Виктории Михайловой, тот намекал ей на сексуальные отношения, она предоставила переписки. Тогда Михайлова была девятиклассницей.
Ранее стало известно, какое фото показал ведущий Дмитрий Шепелев.
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*Признан иноагентом в РФ
Никита Кротов