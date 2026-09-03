«Однажды вечером»: Сати Казанова показала редкое фото повзрослевшей дочери
Сати Казанова опубликовала в личном блоге редкие фотографии с единственной дочерью Анагхой.
Дочь Казановой и итальянца Стефано Тиоццо родилась в 2024 году. Имя Анагха имеет индийские корни и переводится как «безгрешная» или «чистая». Сама певица редко показывает наследницу в соцсетях. Однако сейчас она решила поделиться радостью с поклонниками.
Семья сфотографировалась во время вечерней прогулки. На снимках 43-летняя артистка появилась в легинсах, удлинённой белой футболке и коричневой куртке. Маленькая Анагха была в куртке и штанах. Девочка сидела в трёхколёсном велосипеде. Казанова не стала вдаваться в детали вечера и кратко подписала пост: «Однажды вечером».
Читайте также: