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«Однажды вечером»: Сати Казанова показала редкое фото повзрослевшей дочери

Сати Казанова опубликовала редкие фото с маленькой дочерью
Сати Казанова (Фото: Telegram @SatiEthnica108)

Сати Казанова опубликовала в личном блоге редкие фотографии с единственной дочерью Анагхой.



Дочь Казановой и итальянца Стефано Тиоццо родилась в 2024 году. Имя Анагха имеет индийские корни и переводится как «безгрешная» или «чистая». Сама певица редко показывает наследницу в соцсетях. Однако сейчас она решила поделиться радостью с поклонниками.

Семья сфотографировалась во время вечерней прогулки. На снимках 43-летняя артистка появилась в легинсах, удлинённой белой футболке и коричневой куртке. Маленькая Анагха была в куртке и штанах. Девочка сидела в трёхколёсном велосипеде. Казанова не стала вдаваться в детали вечера и кратко подписала пост: «Однажды вечером».

Сати Казанова (Фото: Telegram @SatiEthnica108)
Ольга Щелокова

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