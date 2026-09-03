Резник раскрыл детали примирения с Успенской после многолетнего конфликта

03 сентября 2026, 14:15

Любовь Успенская (Фото: Instagram* @uspenskayalubov_official)

Народный артист России Илья Резник в интервью-шоу Тутты Ларсен «Нетленка» на «Абзаце» рассказал о неожиданном примирении с певицей Любовью Успенской.





Между поэтом и исполнительницей долгое время длился конфликт из-за авторских отчислений. Причиной разногласий стала песня «Кабриолет» — эта композиция считается визитной карточкой Успенской, но текст для неё написал именно Резник.

«С Любой мы воевали долгие годы из-за репертуара — из-за «Кабриолета» и прочего. Чем всё закончилось: день рождения Лейлы Адамян, она исполнила три песни, потом подходит и говорит: «Илюша, привет, а можно я буду петь твои песни официально?» — «Так кто же тебе запретит?» Но «прости» не сказала», — рассказал Илья Рахмиэлевич.