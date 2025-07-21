21 июля 2025, 14:24

Михаил Задорнов (Фото: РИА Новости/ Алексей Куденко)

Сегодня исполняется 77 лет со дня рождения российского писателя-сатирика, драматурга, юмориста, актёра Михаила Задорнова. Рождённый в Латвии артист всем сердцем любил Россию и до последнего надеялся на то, что его малая родина вновь подружится с Москвой. О творческой и личной жизни любимого миллионами юмориста читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство в Юрмале и семья Первые шаги на сцене Карьера юмориста Книги, фильмы и награды Трагический финал Наследство сатирика



Детство в Юрмале и семья

Первые шаги на сцене

Велта Калнберзина (Фото: скриншот т/п «Сегодня вечером»)



Карьера юмориста

Михаил Задорнов (Фото: скриншот т/п «Сегодня вечером»)



Книги, фильмы и награды

Михаил Задорнов (Фото: скриншот т/п «Сегодня вечером»)



Трагический финал

Наследство сатирика