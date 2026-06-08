«Одно лекарство — смерть»: Барбара Брыльска о болезни и одиночестве

08 июня 2026, 14:18

Актриса Барбара Брыльска тяжело болеет и живет одна

Барбара Брыльска (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Польская актриса Барбара Брыльска, чья карьера и всенародная любовь неразрывно связаны с советским кинематографом, откровенно поведала о своем плачевном физическом состоянии. Она призналась, что современная медицина бессильна перед недугами, которые причиняют ей постоянные страдания.





По словам актрисы в беседе с изданием «Абзац», ее здоровье стремительно ухудшается из-за возрастных изменений. Помимо прогрессирующей потери памяти, Брыльска испытывает сильные физические боли. Она описала свое состояние, назвав болезнь «песельозой» (от польского национального идентификационного номера PESEL), подчеркнув, что это неизлечимый недуг старости.





«Мне уже ничего не нужно. Одно лекарство только — это смерть. Так что я живу как могу. Я не хочу помощницы. Живу одна», — прокомментировала исполнительница роли Нади Шевелевой.