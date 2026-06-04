Измены мужа и изменившая жизнь трагедия: из-за чего звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска поссорилась с Талызиной и Пугачевой?
5 июня исполняется 86 лет польской актрисе Барбаре Брыльске — звезде театра и кино, лауреату Государственной премии СССР и исполнительнице роли Нади Шевелёвой в культовой комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Миллионы зрителей в Советском Союзе полюбили артистку благодаря этой работе, однако за экранным успехом скрывались громкие конфликты, непростая личная жизнь и тяжелые испытания, которые ей пришлось пережить. Подробнее — в материале «Радио 1».
Биография Барбары Брыльски и первые шаги в киноБарбара Брыльска родилась в небольшом польском селе Скотники неподалеку от Лодзи. Ее мать занималась пошивом одежды на дому, а отец работал на заводе. Семья придерживалась строгих традиционных взглядов. Девочке запрещали поздно возвращаться домой, а общение с мальчиками родители воспринимали крайне настороженно.
Несмотря на строгое воспитание, родители старались развивать творческие способности дочери. Барбара посещала художественную школу, увлекалась рисованием и рано проявила интерес к сценическому искусству. О карьере актрисы она впервые задумалась после того, как режиссер Антоний Бохдзевич пригласил 15-летнюю девушку сняться в фильме «Калоши счастья».
В дальнейшем Брыльска активно снималась в польском кинематографе и довольно быстро приобрела известность на родине. Одной из первых картин, принесших ей широкое признание, стал фильм «Фараон». Позже артистка начала сотрудничать и с немецкими кинематографистами.
Настоящий международный успех пришел после выхода фильма «Анатомия любви». Картина содержала откровенные по тем временам сцены и привлекла внимание зрителей далеко за пределами Польши. Именно после этой работы на нее обратил внимание режиссер Эльдар Рязанов.
Как Барбара Брыльска получила роль Нади ШевелёвойРязанов пригласил польскую актрису на главную роль в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Однако решение режиссера понравилось далеко не всем. Многие задавались вопросом, почему он отдал столь важную роль иностранной артистке, когда в СССР хватало собственных звезд.
Со временем эти споры окончательно потеряли актуальность. Сегодня трудно представить другую исполнительницу в образе Нади Шевелёвой.
При этом съемочный процесс сопровождался определенными сложностями. Барбара говорила по-русски с заметным акцентом, а ее героиня по сюжету работала учительницей русского языка. Поэтому создателям фильма пришлось искать актрису, которая сможет озвучить персонажа.
Эту задачу доверили Валентине Талызиной. Голос Нади зрители слышали именно в ее исполнении, а песни героини записала Алла Пугачева.
Конфликт Барбары Брыльски и Валентины ТалызинойПосле выхода фильма между Барбарой и Валентиной Талызиной постепенно сформировались напряженные отношения, которые впоследствии переросли в многолетний конфликт.
Причиной разногласий стало распределение признания после премьеры картины. Барбара Брыльска получила Государственную премию СССР за роль Нади Шевелёвой, тогда как Валентина Талызина, озвучившая главную героиню и сыгравшая ее подругу, осталась без награды. Талызина неоднократно заявляла, что вклад Брыльской в успех фильма переоценивают.
«Она понятия не имела, что играет ленинградскую учительницу. Я тоже хотела ее сыграть, но Рязанов дал роль подружки только. Но мой голос подошел к голосу Пугачевой, поэтому я озвучивала Надю», — говорила Валентина Илларионовна.В ответ Брыльска утверждала, что первоначально режиссер собирался сделать ее героиню преподавателем польского языка, поэтому акцент не стал бы проблемой. По словам актрисы, «из-за Талызиной, завистливой и злой, мало кто об этом знает».
С годами противостояние только усиливалось. Коллеги регулярно обменивались взаимными упреками в интервью. По словам людей из их окружения, напряжение сохранялось даже спустя десятилетия после выхода картины. Барбара Брыльска рассказывала, что пыталась наладить отношения с коллегой, но добиться взаимопонимания так и не смогла.
«Она подлый человек. Я не торговала, а привозила друзьям и подругам то, что они просили. И делала все, чтобы Талызина меня полюбила. Она меня ненавидит из-за госпремии. Она разозлилась, что я ее получила, а ей не дали», — заявляла артистка.Сама Валентина Талызина категорически отвергала обвинения в зависти. Актриса возмущалась тем, что Барбара возвела на неё поклеп, заявляя, будто она не могла простить Брыльске получение госпремии за роль. Валентина Талызина назвала эти обвинения чушью.
«Я — не сумасшедшая. В советское время никогда не поощряли актеров озвучки. Их даже не знали. У Барбары — грубый голос, почти бас. Однажды я была свидетелем сцены, как телеканал попросил ее озвучить первую сцену фильма, и это ей не понравилось. Барбара не понимала, что за нее говорили, за нее пели, она думала, что так все и нужно. Неблагодарная она», — возмущалась актриса.Даже после смерти Валентины Талызиной Брыльска не стала скрывать накопившиеся за долгие годы обиды.
«Что я могу сказать? Ничего хорошего, потому что меня очень-очень она не любила, даже в интервью по телевидению она сказала такое, чего никогда не прощу ей. Конечно, мы были лично знакомы, но чтобы один на один — никогда, в компаниях виделись, конечно», — отмечала актриса.
Конфликт Барбары Брыльски и Аллы ПугачевойНепростые отношения сложились у Брыльской и с Аллой Пугачевой. Однажды актрисы встретились на одном из мероприятий, где собравшиеся долго ожидали появления Примадонны. Когда певица наконец приехала, Барбара позволила себе колкое замечание: «Короли всегда приезжают первыми». По ее словам, артистка восприняла эти слова болезненно, поскольку задержалась из-за того, что озвучивала ее роль в «Иронии судьбы».
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Еще один конфликт произошел на проекте «Две звезды». Барбара Брыльска входила в состав жюри и поставила низкие оценки выступлению Владимира Преснякова и Елены Кориковой. Такое решение вызвало недовольство Аллы Борисовны. Позже Брыльска объясняла свою позицию предельно просто: номер ей не понравился, поэтому поставить более высокий балл она не могла.
Три брака Барбары Брыльской и постоянные измены мужаЛичная жизнь актрисы складывалась непросто. Барбара Брыльска трижды выходила замуж и неоднократно признавалась, что всегда полностью отдавалась чувствам.
Первым супругом артистки стал математик Ян Боровец. Они поженились, когда Барбаре исполнилось всего 20 лет. Однако семейная жизнь быстро принесла разочарование. Муж совершенно не интересовался творческой деятельностью супруги, не посещал премьеры и не смотрел фильмы с ее участием. При этом он постоянно ревновал жену. В итоге этот союз распался.
Вторым мужем стал актер Ежи Зельник. Их отношения развивались стремительно. Между артистами вспыхнул яркий роман, однако столь же быстро чувства угасли. Вскоре Ежи увлекся другой женщиной, после чего супруги расстались.
Позже на съемках Барбара познакомилась с югославским актером Слободаном Дмитриевичем. Между ними начался серьезный роман, который мог закончиться свадьбой. Однако мать Дмитриевича выступила против этих отношений и фактически не позволила сыну жениться на польской актрисе.
После болезненного расставания Брыльска впала в тяжелую депрессию. Вернуться к полноценной жизни ей помог третий супруг — Людвиг Космаль. Высокий и привлекательный мужчина полностью соответствовал ее представлениям об идеальном партнере. Однако семейное счастье оказалось недолгим. Космаль пользовался большим успехом у женщин и регулярно изменял супруге.
«Муж, изменяя мне постоянно, никогда в этом не признавался. Я долго страдала и терпела», — вспоминала актриса.
Рождение детей и главная трагедия в жизни актрисы
Именно в браке с Людвигом Космалем Барбара Брыльска стала матерью. Первым ребенком супругов стала дочь Барбара, которую близкие называли Басей. Девочка появилась на свет, когда актрисе исполнилось 32 года.
Через девять лет Брыльска вновь стала матерью. В 42 года она родила сына Людвига-младшего. Актриса надеялась, что рождение наследника изменит мужа и заставит его больше времени уделять семье, однако этого не произошло.
Впоследствии она рассказывала, что супруг постоянно сравнивал других женщин с ней и всегда приходил к выводу, что жена оказывается лучше. В конечном итоге актриса приняла решение расстаться с Космалем. После развода главным смыслом ее жизни стали дети.
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Однако в 1993 году семью постигла страшная трагедия. 20-летняя дочь артистки погибла в автокатастрофе. За рулем находился молодой человек девушки. Он не справился с управлением автомобилем и попал в серьезную аварию. Молодой человек выжил, а Барбара-младшая скончалась еще до приезда врачей. Интересно, что трагедия произошла на той же дороге, где когда-то едва не погибли родители девушки.
Как смерть дочери едва не сломала Барбару БрыльскуюГибель дочери полностью изменила жизнь актрисы. На протяжении трех лет она практически не выходила из дома, избегала общения с людьми, постоянно плакала и принимала успокоительные препараты.
«Мне было стыдно, что я живу, а дочь нет», — признавалась Брыльска.Развод с Космалем окончательно оформился на фоне постоянных конфликтов, его алкогольной зависимости и общего кризиса в семье. Позже актриса говорила о бывшем муже крайне жестко.
«Он был недостоин меня. Он использовал все мои силы, всю мою любовь, не говоря уже о деньгах. Он безумно любил наших детей, но продолжал пить, пропадал где-то месяцами… Измены, женщины… Но… Людвиг подарил мне Басю и Дуду. А это уже счастье», — рассказывала она.После смерти дочери Брыльска почти отказалась от работы. Она перестала сниматься, ежедневно писала письма погибшей дочери, злоупотребляла алкоголем и все чаще думала о смерти.
Однажды в квартире раздался телефонный звонок. Незнакомая женщина спросила, как у нее дела. Голос показался актрисе удивительно похожим на голос погибшей Баси. После этого она поняла, что пора отпустить дочь. Со временем Барбара решила сосредоточиться на сыне, который нуждался в ее поддержке и любви.
Позднее она признавалась, что именно Людвиг-младший помог ей пережить потерю и вернуться к жизни.
«Себя я посвятила сыну и разбаловала его просто невозможно. Не скажу, что из-за потери дочери только — виновата моя любовь: я перелила ее всю в Людвига… Именно сын вернул меня к жизни. Если бы его не было, не было бы и меня. Не было бы смысла жизни. Это мое счастье, моя радость. Это мое все», — говорила она.
Потери последних лет и слухи о тяжелой болезниНовый удар судьбы актриса пережила в 2018 году. Тогда практически одновременно ушли из жизни ее мать и бывший муж Людвиг Космаль. После этих событий Брыльска откровенно говорила о собственной усталости и нехватке жизненных сил.
«Мне не хочется жить, нет сил. Я всегда была очень энергичной. Сейчас тоже хочется сделать и то, и это, а сил никаких на это нет. Есть актеры, которые живут до ста лет, но я не хочу. У меня нет депрессии, нет ничего такого», — рассказывала артистка.В последние годы в СМИ появились сообщения о том, что актриса борется с онкологическим заболеванием языка. Сама Брыльска предпочитала не распространяться на эту тему. По её словам, медики дают хорошие прогнозы, но на восстановление потребуется время. Кроме того, она призвала поклонников пожелать ей здоровья.
Где сейчас Барбара Брыльска и скандальные высказывания о РоссииСегодня Барбара Брыльска живет в Варшаве. Большую часть времени она проводит на даче в Гульчево, расположенной примерно в 80 километрах от польской столицы. Там актрису регулярно навещают сын и внуки — Шимон и Якуб.
В последние годы ее имя неоднократно оказывалось в центре общественных дискуссий из-за ее политических высказываний. Особенно широкий резонанс вызвала поддержка актрисы Лии Ахеджаковой после ее ухода из театра «Современник».
«Лия, так держать! Родина, такая Родина, ее недостойна. Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно уезжать и бороться, как мы», — заявила Брыльска.После этих слов многие российские поклонники раскритиковали актрису. Депутат Государственной думы Ольга Занко даже допустила возможность символически «вычеркнуть» ее из фильма «Ирония судьбы».
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В последние годы актриса полностью отказалась от участия в кинопроектах и практически перестала появляться на публичных мероприятиях. Заботу о знаменитости взял на себя сын Людвиг-младший. Он регулярно приезжает к матери, помогает ей решать бытовые вопросы и сопровождает во время медицинских обследований.