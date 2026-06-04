04 июня 2026, 15:43

Барбара Брыльска (фото: РИА Новости / Руслан Кривобок)

5 июня исполняется 86 лет польской актрисе Барбаре Брыльске — звезде театра и кино, лауреату Государственной премии СССР и исполнительнице роли Нади Шевелёвой в культовой комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Миллионы зрителей в Советском Союзе полюбили артистку благодаря этой работе, однако за экранным успехом скрывались громкие конфликты, непростая личная жизнь и тяжелые испытания, которые ей пришлось пережить. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Барбары Брыльски и первые шаги в кино Как Барбара Брыльска получила роль Нади Шевелёвой Конфликт Барбары Брыльски и Валентины Талызиной Конфликт Барбары Брыльски и Аллы Пугачевой Три брака Барбары Брыльской и постоянные измены мужа Как смерть дочери едва не сломала Барбару Брыльскую Потери последних лет и слухи о тяжелой болезни Где сейчас Барбара Брыльска и скандальные высказывания о России

Биография Барбары Брыльски и первые шаги в кино

Барбара Брыльска (фото: РИА Новости / Михаил Озерский)

Как Барбара Брыльска получила роль Нади Шевелёвой

Барбара Брыльска (фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»)

Конфликт Барбары Брыльски и Валентины Талызиной

«Она понятия не имела, что играет ленинградскую учительницу. Я тоже хотела ее сыграть, но Рязанов дал роль подружки только. Но мой голос подошел к голосу Пугачевой, поэтому я озвучивала Надю», — говорила Валентина Илларионовна.

Барбара Брыльска и Валентина Талызина (фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»)

«Она подлый человек. Я не торговала, а привозила друзьям и подругам то, что они просили. И делала все, чтобы Талызина меня полюбила. Она меня ненавидит из-за госпремии. Она разозлилась, что я ее получила, а ей не дали», — заявляла артистка.

«Я — не сумасшедшая. В советское время никогда не поощряли актеров озвучки. Их даже не знали. У Барбары — грубый голос, почти бас. Однажды я была свидетелем сцены, как телеканал попросил ее озвучить первую сцену фильма, и это ей не понравилось. Барбара не понимала, что за нее говорили, за нее пели, она думала, что так все и нужно. Неблагодарная она», — возмущалась актриса.

«Что я могу сказать? Ничего хорошего, потому что меня очень-очень она не любила, даже в интервью по телевидению она сказала такое, чего никогда не прощу ей. Конечно, мы были лично знакомы, но чтобы один на один — никогда, в компаниях виделись, конечно», — отмечала актриса.

Барбара Брыльска (фото: РИА Новости / Израиль Озерский)

Конфликт Барбары Брыльски и Аллы Пугачевой

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Три брака Барбары Брыльской и постоянные измены мужа

Барбара Брыльска и Андрей Мягков (фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»)

«Муж, изменяя мне постоянно, никогда в этом не признавался. Я долго страдала и терпела», — вспоминала актриса.

Рождение детей и главная трагедия в жизни актрисы

Барбара Брыльска (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

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Как смерть дочери едва не сломала Барбару Брыльскую

«Мне было стыдно, что я живу, а дочь нет», — признавалась Брыльска.

«Он был недостоин меня. Он использовал все мои силы, всю мою любовь, не говоря уже о деньгах. Он безумно любил наших детей, но продолжал пить, пропадал где-то месяцами… Измены, женщины… Но… Людвиг подарил мне Басю и Дуду. А это уже счастье», — рассказывала она.

Барбара Брыльска (фото: РИА Новости / Руслан Кривобок)

«Себя я посвятила сыну и разбаловала его просто невозможно. Не скажу, что из-за потери дочери только — виновата моя любовь: я перелила ее всю в Людвига… Именно сын вернул меня к жизни. Если бы его не было, не было бы и меня. Не было бы смысла жизни. Это мое счастье, моя радость. Это мое все», — говорила она.

Потери последних лет и слухи о тяжелой болезни

«Мне не хочется жить, нет сил. Я всегда была очень энергичной. Сейчас тоже хочется сделать и то, и это, а сил никаких на это нет. Есть актеры, которые живут до ста лет, но я не хочу. У меня нет депрессии, нет ничего такого», — рассказывала артистка.

Барбара Брыльска (фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»)

Где сейчас Барбара Брыльска и скандальные высказывания о России

«Лия, так держать! Родина, такая Родина, ее недостойна. Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно уезжать и бороться, как мы», — заявила Брыльска.