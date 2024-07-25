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Порно и БДСМ-сцены: как Лифанов, Брыльска и Крюкова начинали карьеру в фильмах для взрослых

Русские артисты, которые начинали карьеру в фильмах для взрослых
25 июля 2024, 18:50
Фото: РИА Новости/Михаил Озерский

Фото: РИА Новости/Михаил Озерский

Некоторые полюбившимся многим артисты на заре своей карьеры принимали участие в фильмах для взрослых. Мало кто знает, что когда-то ролики с изображением Евгении Крюковой или Барбары Брыльской передавались только из рук в руки на кассетах и дисках. О том, кто из отечественных кинозвезд начинал карьеру с фильмов с меткой «18+» расскажет редакция «Радио 1».

Барбара Брыльска

Фото: РИА Новости/Галина Кмит

Польская красавица Барбара Брыльска, полюбившаяся зрителям по роли застенчивой учительницы в новогодней комедии «Ирония судьбы или с лёгким паром», ранее была замечена в откровенных сценах. Так, актрисе пришлось раздеться на камеру в картине «Анатомия любви», где она сыграла молодую и горячую девушку Еву.



Любовь Тихомирова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Эффектная брюнетка Любовь Тихомирова приняла участие в эротических комедиях «Особенности русской бани» (1999), «Баня-2» (2001). Однако широкую известность актриса получила после выхода сериалов «Слава Богу, ты пришел!» и «Воронины». Артистка не любит вспоминать свое телевизионное прошлое, однако иногда признается: «в самом начале карьерного пути приходилось зарабатывать разными путями».

Мария Болтнева

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Актриса из сериала «Глухарь» Мария Болтнева начинала свою карьеру со съемок в откровенных картинах. На полях интернета до сих пор можно встретить ролики, где артистка играет медсестру, оказывающую интимные услуги или участвует в БДСМ сценах. В настоящее время актриса относится к ролям разборчиво и заявляет, что продолжит пробовать себя в разных форматах.


Евгения Крюкова

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Актриса Евгения Крюкова, получившая известность после съемок в картинах: «Бандитский Петербург», «Петербургские тайны», «Досье детектива Дубровского», начинала свою телевизионную карьеру с участия в фильме «Секс и перестройка», который по тем временам считался достаточно откровенным.

Ольга Копосова

Фото: кадр из к/ф След

Звезду сериала «След» Ольгу Копосову трудно представить в эротическом кино. Зрителям Копосова больше известна по роли полковника полиции Галины Рогозиной. Ее героиня слегка чопорная, довольно строгая, практически безэмоциональная. Поклонники артистки отмечают, что Колосова настолько органично выглядит в образе, что сложно представить, какая она на самом деле. Однако образ строгой и справедливой женщины был у Копосовой не всегда.

На заре актерской карьеры актриса снялась в фильме «Секс и перестройка». Правда Ольга не раздевалась в кадре и не участвовала в эротических сценах. После этого Копосова в фильмах для взрослых не появлялась. Более того, она всегда отказывалась сниматься в откровенных сценах.

Игорь Лифанов

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

В фильмах с эротическим содержанием охотно снимаются не только начинающие актрисы. Брутальный Игорь Лифанов также начал свою телевизионную карьеру с фильмов для взрослых. Молодому артисту на кинопробах сообщили, что ему предстоит принять участие в нескольких эротических сценах. Уже в процессе съемок выяснилось, что Лифанов попал в порно.

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#секс
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#шоу-бизнес
Группа «Мираж» раскрыла влияние «Слова пацана» на свою жизнь
25 июля 2024, 19:40

Фото: iStock/Nutthaseth Vanchaichana

Музыканты группы «Мираж» признались, что после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», где звучала композиция коллектива, число выступлений группы выросло в несколько раз.
«Если судить по количеству миль, которое прибавляется на наших карточках авиакомпаний, это не менее 200 тысяч километров в год. Если сюда прибавить километры автомобильных и железных дорог, то расстояние, от Земли до Луны, а оно составляет 384 тысяч километров, мы преодолеваем примерно каждые полтора года», — добавил в беседе с Газета.ру лидер группы и гитарист Алексей Горбашов.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявлял, что певец SHAMAN справедливо получил звание заслуженного артиста РФ. Также он поздравлял артиста с новым званием, отметив, что исполнитель является достаточно ярким.

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«Забыл, как делать детей»: тайна рождения дочери Петросяна и за что он назвал Степаненко ведьмой
#лидер
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#музыка
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«Забыл, как делать детей»: тайна рождения дочери Петросяна и за что он назвал Степаненко ведьмой
Суды и рождение дочери: жизнь Петросяна и за что он назвал ведьмой Степаненко
25 июля 2024, 11:51

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Юморист Евгений Петросян прокомментировал судебный процесс своей бывшей супруги Елены Степаненко по дележке наследства. Артист не постеснялся в выражениях и встал на сторону оппонентов экс-возлюбленной. С кем судится Степаненко и кто увел юмориста из семьи расскажет редакция «Радио 1».

Степаненко борется за наследство в суде


Артистка судится с родными своей бывшей подруги - дизайнера, которая завещала ей свое элитное жилье в Сочи. 50-летняя приятельница юмористки скончалась в 2022-м году, оставив после себя приличное состояние. Часть имущества женщина отписала Степаненко. В соответствии с завещанием, артистке должны перейти: две элитные квартиры в Сочи, место на подземной парковке, коллекция антиквариата.

Причиной судебных разбирательств стало то, что мать и сестра умершей не согласны с ее последней волей. По некоторым данным, родственники и вовсе сомневаются в том, что перед смертью женщина отдавала себе отчет.

Судебный процесс Степаненко


Разбирательства насчет наследства начались еще в прошлом году. Родственники покойной заявляют, что на их стороне бывший супруг Степаненко Евгений Петросян.

«Суды идут, пока результат совсем не ясен. Елена не пытается с нами выйти на связь, никакого сочувствия мы тоже не получали. Зато Евгений Ваганович звонил, посочувствовал из-за судов. Говорит про бывшую жену, она ведьма натуральная (цитата)!» — рассказала журналистам сестра умершей.


Фото: РИА Новости/Алексей Ладыгин

Развод Степаненко и Петросяна


Супружеская пара российских юмористов состояла в браке с 1985 по 2018 год. Их развод стал одним из самых долгих и дорогих. Бывшие супруги со скандалом делили совместно нажитое имущество, оцененное в миллиарды рублей. Поклонники артистов винят в их разладе молодую помощницу Петросяна Татьяну Брухунову, которая позже стала его женой.

29-летняя девушка приехала учиться в Москву по специальности «арт-директор». В Театр Петросяна она попала для прохождения практики, где ее заметил наставник. После института юморист пригласил ее работать своим директором, после чего их деловые отношения постепенно переросли в романтические.

«Таня поначалу была такая Золушка, серая мышка, скромно одетая, в очках. Но она заядлая театралка, увлечена искусством, книголюб. Ответственная, за годы доказала Петросяну свою преданность. Всю свою жизнь посвящает ему», — рассказала изданию «КП» сотрудница офиса Петросяна.

«Прокляли на Украине»: как Зеленский «заказал» Ани Лорак, ее связь с Киркоровым и Евромайданом
«Прокляли на Украине»: как Зеленский «заказал» Ани Лорак, ее связь с Киркоровым и Евромайданом


Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Дети Петросяна с Брухуновой


В браке с Татьяной Брухуновой у Петросяна родились два ребенка. После рождения младшей дочери коллеги по сцене заподозрили пару в том, что они прибегли к суррогатному материнству. Усомнился в естественных родах Брухуновой и шоумен Отар Кушанашвили.

«Ей 35, а ему... Сам Петросян удивился, что у него родился ребенок. Он уже не знает, как эта функция осуществляется, как все делается — уже лет 40, а тут Татьяна рожает», — отметил телеведущий.

Злопыхатели не упустили возможности подшутить над юмористом и подхватили высказывание Кушанашвили.

«Петросян забыл, как делать детей», — комментировали ситуацию пользователи Сети.

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«Прокляли на Украине»: как Зеленский «заказал» Ани Лорак, ее связь с Киркоровым и Евромайданом
Как Ани Лорак травят на Украине и что известно о новом возлюбленном-испанце
25 июля 2024, 10:05

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Украинскую певицу Ани Лорак после начала спецоперации не желают видеть на родине. О том, что на Украине ее и вовсе прокляли прежде рассказывал Филипп Киркоров. В чем провинилась артистка и какие отношения ее на самом деле связывают с поп-королем российской эстрады расскажет редакция «Радио 1».


Ани Лорак не хотят видеть на Украине


Уроженку Черновцев Ани Лорак, чья именная звезда выкорчевана на Аллее Славы, не хотят видеть на Украине. О таланте популярной исполнительницы быстро забыли после того, как на территории страны началась специальная военная операция. О том, что певица Ани Лорак подверглась травле на Украине прежде рассказал ее коллега по сцене Филипп Киркоров. В эфире телеканала НТВ артист заявил, что Лорак буквально прокляли на родине.

«Она выдержала, она сильная. Ее прокляли, конечно, на Украине. Она прошла семь кругов ада, но она выдержала. Я был рядом с ней. И для меня она очень большой друг», — рассказал Киркоров.

Он также сообщил, что Служба безопасности Украины распускает грязные слухи о певице и пытается навредить ее жизни. Киркоров не исключил, что делается это с согласия украинского лидера Владимира Зеленского.

«Он как марионетка это делает. Это я чувствую. Просто я знаю Зеленского совсем с другой стороны. Неужели так мог человек на ходу переобуться, переодеться, переделаться. Или он был всегда таким, но очень умело это скрывал?», — задался вопросом певец.

Киркоров также напомнил, что ранее тесно общался с Зеленским, но после его избрания на пост президента и последующих событий, дружба прекратилась. Более того, по словам Киркорова, в 2022 году Зеленский внес его в свой персональный черный список личных врагов и запрещенных артистов на Украине.


Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Ани Лорак отправляла деньги ВСУ


Несмотря на травлю на Украине, Лорак все же приписывали помощь ВСУ и поддержку киевского режима. После начала спецоперации в Сети начали распространяться фото, на которых Лорак навещает в госпитале бойцов украинской армии. Также ей выразил публичную благодарность за пожертвование ВСУ одесский неонацист и участник Евромайдана Сергей Стерненко.

Однако поклонники певицы предполагают, что подобные заявления и ролики заказаны специально, чтобы певица могла лишиться заработка и поддержки в России. Не исключает аудитория артистки и того, что Лорак травят по заказу самого Зеленского.


«Это дети Киркорова»: что скрывала украинская певица Стоцкая и как она помогла бойцам СВО
«Это дети Киркорова»: что скрывала украинская певица Стоцкая и как она помогла бойцам СВО


Лорак о спецоперации на Украине


Заявлений касательно спецопераций Ани Лорак не делала. Она продолжила выступать в России, в том числе ездила с концертами на присоединенные к РФ территории. Тогда же она впервые столкнулась с открытым давлением на Украине. Певицу обвиняли в провокациях против украинского общества и предательстве. Однажды Лорак все же заявила, что после 2014 года некоторые политические деятели на Украине хотели ее использовать, подробностей при этом не привела.

На вопросы об СВО артистка лаконично отвечает: «Я музыкант, а не политик».

Однако в марте текущего года Лорак, похоже, сделала свой выбор и подала заявление на получение гражданства Российской Федерации.

Лорак и Киркоров: что связывает артистов


Фото: РИА Новости/Антон Денисов

В свое время именно Филипп Киркоров стал инициатором того, чтобы украинская артистка начала свою карьеру в России. Он заприметил талант в юной исполнительнице и стал ее надежным покровителем в мире российского шоу-бизнеса. Позже Киркоров признавался, что считает Лорак самой красивой женщиной и особенно отмечал ее фигуру.

«Самая красивая фигура в шоу-бизнесе у Ани Лорак. Просто богиня, статуэтка моя», — отзывался Киркоров об артистке.

Однако до романтических отношений дело не дошло. Лорак называла Киркорова своим лучшим другом и отмечала, что их взаимоотношения скорее родственные. Позже Киркоров стал крестным отцом дочери Лорак Софии.

Накануне певица Ани Лорак появилась на публике с возлюбленным Исааком Виджраку. Испанец поддерживал артистку перед ее выступлением на Международном музыкальном фестивале Dream Fest в Баку.

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Травля, издевательство над собой и похудение: Взлёты и падения Ольги Картунковой
Артистка Ольга Картункова хотела уйти со сцены из-за травли в интернете
24 июля 2024, 21:50

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Ольга Картункова уже давно полюбилась зрителям по своим искромётным ролям в кино и телешоу. В материале «Радио 1» расскажем, что известно об артистке, как сложилась ее жизнь и как она относится к травле.

Личная жизнь

Звезда окончила 9 классов и по настоянию родителей поступила на юридический факультет на делопроизводителя, работать по специальности не хотела.

В 1997 году Ольга вышла замуж за Виталия Картункова. У пары родилась двое детей — дочь Виктория и сын Александр. В разговоре с Иваном Абрамовым она заявила, что 15 лет каталась с двумя детьми в поездах и всё это время родственники осуждали её и угрожали лишением родительских прав. Сейчас же близкие боготворят Ольгу, отмечает героиня.

Позже Картункова устроилась на работу в дом культуры методистом по работе с детьми, где начала принимать участие в местных играх КВН. Сначала Картункова занималась написанием сценариев и была режиссером. Одежды одну актрису нужно было заменить из-за болезни. Тут и открылись все таланты, навыки и возможности будущей знаменитости.

В 2023 году юмористка рассказала, что развелась с мужем. Расставание прошло по обоюдной договоренности, без скандалов.

В мае того же года Картункова призналась, что выходит замуж за концертного директора Владимира. Как утверждает артистка, они были знакомы с самого детства. Любовь с Владимиром она сравнила с сидением на любимом диване.

«Он и сначала был моим директором, и сначала мы влюбились. Эта история — на годы. Мы с самого детства знакомы. Как бывает: ты сидишь все время на диване, диван большой, но ты сидишь всегда на одном месте. И потом садишься на это же место и думаешь: «Вот они мои ямочки, так уютно». И я села на этот диван. Мне очень хорошо, я не пересаживаюсь», — рассказала Картункова в интервью Иде Галич.
Деньги на СВО, настрой против семьи: Первые признания родственников Пугачёвой после её бегства
Деньги на СВО, настрой против семьи: Первые признания родственников Пугачёвой после её бегства

Похудение Картунковой

На старте юмористической карьеры Картункова весила больше 100 килограммов. Снизить вес ей удалось после перелома ноги в 2016 году. Однако килограммы периодически возвращались и только к 2019 году звезда смогла достичь отметки в 84 килограмма.

Она сильно похудела благодаря специальной диете. По словам артистки, было строгое ограничение жиров до 30г в сутки. Белки и углеводы были также регламентированы: 120 и 70 граммов соответственно. Общая калорийность пищи в сутки должна была составлять порядка одной тысячи ккал.

Ольга призывала всех женщин с лишним весом обращаться к специалистам и худеть, ведь «проклятый жир закрывает красоту».

«Если пойдете к врачу, начнете заниматься этой проблемой, вы поймете, что прекрасны! В один прекрасный момент я подумала, что самое вкусное я в жизни уже попробовала: и самогон домашний, и сало, и борщи, и жареные вкусности — все то, что мы любим на Кавказе. И перешла на другую еду, познакомилась с вегетарианством и сыроедением», — рассказала Картункова в одном из интервью.
Сейчас Ольга поддерживает форму с помощью дробного питания, употребляю пищу 6 раз в день. Картункова убрала из рациона жареное, жирное, газировки, спиртное.

К примеру, до обеда Картункова ест кедровый орех, гранулированные отруби и стакан кефира. Она признается, что придерживаться такого строгого питания достаточно трудно. По мнению Ольги, это «настоящее издевательство над собой», но результат того стоит.
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Травля Ольги Картунковой

Ольга отмечала, что кроме известности и любви фанатов встретила обилие хейтеров, которые развязали травлю в интернете.

«Толстая — плохо, худая — хорошо, толстая — хорошо, худая — плохо. <...> Раньше читала взахлеб. Одно время хотела все бросить. Думала: «Да ну на фиг. Уеду! У меня есть точка на рынке, буду торговать». Настолько меня довели комментарии. «Мразь, сдохни, жирная мразь», — вспоминала юмористка.
Она призналась, что постоянные качели выводили её из ритма жизни, пока не появился человек, который сказал: «Остановись, ты прекрасна. Они просто не знают, какой ты человек. Давай ты перестанешь это все читать».

Артистка осознала, что люди оставляют ей злые комментарии с критикой из-за отчаяния и внутренней неудовлетворенности. Тогда же Картункова приняла решение перестать пытаться всем понравиться. Ольга отмечала, что ей достаточно тех, кому она нравится.

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Психолог Зеленчук озвучила возможные причины неадекватного выступления Глюк’oZы
Психолог Зеленчук допустила проблем с психическим здоровьем Глюк’oZы
24 июля 2024, 17:23

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Преподаватель кафедры психологии Университета «Синергия» Полина Зеленчук заявила, что возможными причинами неадекватного поведения певицы Глюк’oZы (Наталья Ионова) во время концерта в Красноярске могли стать проблемы с психическим здоровьем и приём каких-либо препаратов.
«Выступление под воздействием психотропных препаратов является недопустимым и крайне опасным. Любое неконтролируемое состояние артиста на сцене недопустимо с точки зрения профессиональной ответственности и этики. Эта ситуация может быть симптомом более глубоких проблем с психическим здоровьем певицы. Злоупотребление антидепрессантами часто является следствием депрессивных расстройств, тревожности или других психических состояний», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Зеленчук.

При этом она подчеркнула, что настоящая причина такого поведения неизвестна, однако любой артист должен работать ответственно, а также внимательно относится к своему здоровью.

А юрист Владислав Лазарев рассказал, что может грозить певице после такого выступления.

«Глюк’oZе стоит надеяться, что в её адрес не поступит коллективного иска. Ионовой грозят штрафы за несоблюдение условий контракта и, возможно, расходы на выплату компенсации за моральный ущерб. Что касается лишения авторских прав на псевдоним и песни, написанные Максимом Фадеевым, то это тоже вполне возможно», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Лазарев.

Ранее сообщалось, что певица Глюк’oZa едва не сорвала своё выступление на Дне металлурга в Красноярске. Так, по словам зрителей, она не попадала в ноты и довольно странно вела себя на сцене.

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#концерт
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Деньги на СВО, настрой против семьи: Первые признания родственников Пугачёвой после её бегства
Семья Пугачевой помогает бойцам спецоперации и винит в отъезде певицы Галкина*
24 июля 2024, 14:10

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Семья Аллы Пугачёвой прервала долгое молчание после бегства певицы из России. Оказалось, что племянник примадонны вместе с супругой помогают бойцам СВО.

Как семья Пугачевой помогает бойцам СВО

Пугачёва покинула территории России после начала спецоперации на Украине, однако родственники артистки долгое время это никак не комментировали. Недавно они прервали молчание и дали первое интервью. Выяснилось, что племянник певицы Владислав Пугачёв вместе с женой Гузель помогают бойцам СВО.

«Да, мы отправляем помощь через знакомых. Это коробки с сухпайками, вещи первой необходимости: зубная паста, зубные щетки, трусы, носки», - сказала Гузель в разговоре с «КП».

Настрой против семьи

Пара также занимается благотворительностью: помогают детским домам. При этом родня Аллы Пугачёвой до сих пор не понимает её позицию. Они думают, что Максим Галкин* настроил певицу и против РФ, и против семьи. До брака Алла общалась с близкими, а после замужества с юмористом — перестала.

«Я думаю, что Галкин* её использует. Человеку уже 75 лет. Она попала под его влияние и перестала общаться с родственниками. Закрыла двери. Галкин* не дает ей общаться ни с кем. Я думаю, в корыстных целях. Хотя мы никогда не просили у Аллы Борисовны денег. Она сама оказывала нам помощь», — поделилась собеседница издания.
По мнению Гузель, Максим запретил Пугачевой общаться с родственниками, преследуя корыстные цели. Как считает женщина, он сделал, «чтобы у ее семьи не было близких».
В эксклюзивном лимузине Аллы Пугачевой поселились бомжи
В эксклюзивном лимузине Аллы Пугачевой поселились бомжи

Игнорирование близких

У Пугачёвой растет маленькая внучка Алла, которую Примадонна ни разу не видела и не поздравляла с днем рождения, хотя для девочки она единственная бабушка. Родители заметили у девочки музыкальные способности и планируют отдать ребенка на занятия вокалом.

Также у певицы есть родной племянник Влад, который носит такую же фамилию, является инвалидом и с трудом дышит. Гузель отмечает, что Пугачева даже не берет трубку, вместо неё отвечают только помощники, и те каждый раз грубят.

Заброшенная могила брата

Гузель добавила, что могилу родного брата Пугачевой забросили. Раньше туда ездили нанятые певицей люди, которые присматривали за захоронением, но позднее они прекратили это делать.

«Получается, что все-таки отвернулась, раз ее не интересует кладбище. Там нет крестов. А мы не можем изменения внести, потому что ответственное лицо — Алла Борисовна. В итоге я сейчас сама восстанавливаю все документы», — отметила собеседница.

Страх покушения

По данным Lady Mail.ru, Пугачевой в Юрмале потребовалась охрана. Шоумен Стас Барецкий выдвинул предположение, что нанять секьюрити захотел Галкин. Как утруждает артиста, муж артистки крайне ревнив.
«Не узнаёт мужа»: что случилось с Пугачевой на Кипре и почему она боится Галкина?*
«Не узнаёт мужа»: что случилось с Пугачевой на Кипре и почему она боится Галкина?*
В интернете большинство склоняется к версии, что звездная чета опасается за свою жизнь. Ряд пользователей предположили, что знаменитостей могут бояться покушения.

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* Признан иноагентом в РФ
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Пригожин назвал справедливым звание заслуженного артиста РФ SHAMANа
23 июля 2024, 20:40

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певец SHAMAN справедливо получил звание заслуженного артиста РФ.
Пригожин поздравил артиста с новым званием, отметив, что исполнитель является достаточно ярким.

«SHAMAN заслужил. Он яркий, на протяжении двух лет не сходит с экранов телевизора. У него огромная аудитория, он везде присутствует на достойном уровне. Я поздравляю его от всей души.Я был уверен, что он уже раньше стал заслуженным артистом. Как раз пришло время», — пояснил в беседе с NEWS.ru Пригожин.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил певцу SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) звание Заслуженного артиста России.

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#концерт
#владимир путин
#пригожин
#артист
#музыка
#шоу-бизнес
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Судебный иск, реакция Мизулиной и оправдания: Чем закончился скандальный концерт Глюкозы
Глюкоза объяснила свое поведение на концерте в Красноярске антидепрессантами
23 июля 2024, 12:59

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Глюк’oZа (Наталья Чистякова-Ионова) 20 июля выступила на Дне металлурга в Красноярске. Во время концерта она материлась, трогала себя за интимные места и не попадала в ноты, чем вызвала бурную неодобрительную реакцию общественности.
О том, что стало причиной скандального поведения певицы, чем Глюкоза себя оправдала, и как на произошедшее отреагировали Мизулина и Фадеев, расскажет редакция «Радио 1».

Скандальное выступление Глюкозы в Красноярске: что произошло?


20 июля 2024 года певица Глюк’oZa (Наталья Чистякова-Ионова) едва не сорвала своё выступление на Дне металлурга в Красноярске. Согласно сообщениям зрителей, исполнительница не попадала в музыку и довольно странно вела себя на сцене. Примечательно, что певица даже не пыталась это как-то исправить, продолжая игнорировать мелодию. Также артистка трогала себя за низ живота и совершала другие непонятные действия, произведя на публику крайне негативное впечатление.

«Я вижу себя бабушкой»: Глюкоза прокомментировала слухи о беременности дочери
«Я вижу себя бабушкой»: Глюкоза прокомментировала слухи о беременности дочери

Алкоголь, наркотики или психотропные препараты — оправдание Глюкозы

После многочисленных жалоб зрителей концерта в Красноярске, Глюкоза все-таки вышла на связь и объяснила свое невнятное поведение. Певица рассказала, что смерть ее бабушки стала для нее тяжелым ударом, из-за чего последний месяц выдался трудным. В это же время, по словам исполнительницы, на нее навалился хейт экс-продюсера Максима Фадеева.

Глюкоза отметила, что это предательство выбило ее из привычного ритма жизни: у нее началась бессонница, панические атаки. По этим причинам звезда шоу-бизнеса обратилась за медицинской помощью. Врачи прописали ей снотворное и антидепрессанты. Певица пояснила, что ранее никогда не принимала подобные лекарства, поэтому не знала, как они на нее подействуют.

За свое странное поведение во время выступления Глюкоза попросила прощение перед аудиторией. Она добавила, что никогда не подводила своего зрителя, однако в настоящее время она находится в крайне тяжелом эмоциональном состоянии.

В социальных сетях люди выдвигали предположения, что повлияло на поведение исполнительницы. Среди множества мнений фигурировали наркотические вещества и алкоголь. По данным Telegram-канала Baza, в райдер Глюкозы входила бутылка коньяка «Hеnnеssy XO», но источники канала уверяют, что артистка оставила ее нетронутой в гримерке.

На Глюкозу собрались подать в суд

После скандального мероприятия в Красноярске ивент-агентство «Авент», которое выступило организатором выступления, подготовило иск в отношении Глюкозы. Согласно информации издания Baza, концерт обошелся в 5,5 миллиона рублей. Организатор крупных мероприятий со звездами рассказал, что певица получила порядка 5 миллионов рублей за выступление.

Отмечается, что организаторы хотели прервать концерт на середине, однако не сделали этого по причине ещё одного условия в договоре с Глюкозой: «любое препятствие работе коллектива во время выступления облагается штрафом». В итоге Глюкоза отыграла практически час.

Певица Глюк'oZa отказалась отдавать Максиму Фадееву свой сценический псевдоним
Певица Глюк'oZa отказалась отдавать Максиму Фадееву свой сценический псевдоним

На странное выступление Глюкозы отреагировали Мизулина и Фадеев

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на произошедший с исполнительницей инцидент. По словам Мизулиной, необычное поведение Глюкозы могло быть вызвано приемом запрещенных препаратов. Лидер ЛБИ предложила властям во всех других городах, где будет выступать артистка в дальнейшем, предварительно проверять ее на нахождение наркотических веществ в организме.

Продюсер Максим Фадеев, комментируя данный инцидент, заявил, что поведение Чистяковой-Ионовой во время выступления в Красноярске переходит все границы. Он отметил, что совместно с командой юристов будет разработан иск, который лишит Глюкозу возможности и пользоваться псевдонимом, и петь музыку Фадеева. Продюсер добавил, что из-за подобного поведения исполнительницы страдает его репутация. Фадеев также обвинил Глюкозу в манипуляциях и вранье.

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Киднеппинг, черная магия и проклятье семьи: первое интервью жены Децла после смерти рэпера
Сын Децла: основные права на творчество рэпера забрал отец продюсер Толмацкий
23 июля 2024, 02:19

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Спустя уже 5 лет после неожиданной смерти рэп-исполнителя Децла (Кирилл Толмацкий) его гражданская жена Юлия Киселева дала первое интервью, в котором также поучаствовал сын музыканта Тони. Вдова озвучила немало подробностей о жизни и смерти рэпера, пролила свет на конфликт с дедом Александром Толмацким, рассказала о скандале с ДНК-тестом для сына, тройном киднеппинге, черной магии и проклятии семьи. Наследник музыканта, в свою очередь, раскрыл, кому все же действительно достались права на творчество Кирилла Толмацкого.
В самых интересных моментах интервью разбиралась редакция «Радио 1».

Кто получил права на музыку Децла?

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

У рэпера на протяжении всей жизни были сложные отношения с отцом — известным продюсером Александром Толмацким, папа и сын практически не общались. Когда музыканта не стало, дедушка неожиданно появился в жизни внука, изначально пообещав передать ему все права.

Однако после похорон начал разгораться скандал. Продюсер поссорился с вдовой Децла, а с внуком решил делить наследство в суде. В какой-то момент он даже потребовал от него ДНК-тест, чтобы убедиться в их родстве.
«Я не понимал зачем. Естественно, где-то на подсознании это было достаточно унизительно для меня. Ну как так, человек, который все 15 лет в моей жизни не присутствовал, который не знает ни меня, ни моего папу, которого он из своей жизни убрал. <…> Почему он говорит, что я не родной сын?», — возмутился Тони.
Исследование подтвердило совпадение в родстве на 99,9%.

После суда права на интеллектуальную собственность Кирилла Толмацкого разделили поровну между дедом, бабушкой и внуком. Но сын Децла, 19-летний Меркурий Антоний Иоанн Киселев, заявил «Осторожно: Собчак», что по договору, окончательное решение и главная подпись в любых проектах остаются за дедом Александром Толмацким.
«Сейчас права принадлежат мне, бабушке и дедушке в размере 33,3%. Контрольный пакет во всей этой ситуации находится у Александра Яковлевича <…> Есть какое-то количество пунктов, которые идут дальше в договоре, и которые, естественно, никто не читал, потому что мы находились на доверии в тот момент. <…> Последнее слово в одобрении любого проекта, связанного с интеллектуальной собственностью папы, оно всегда остается за Сашей», — рассказал сын музыканта.

Пустая графа отцовства, ссоры и тройной киднеппинг

Фото: IStock/kitzcorner

Юлия Киселева рассказала Собчак также о том, как складывались их отношения с Децлом. К примеру, вдова рэпера объяснила, почему не стала вносить его имя в графу отцовства в свидетельстве о рождении сына. По ее словам, ее пугало, что у нее с сыном оказались бы разные фамилии, ведь с Кириллом они расписаны не были.
«Я была напугана. Это был 2004 год, очень специфический год в информационном поле. Обсуждалась ситуация с отъемом детей у Слуцкер, у Рудковской были какие-то проблемы с правом материнства. И когда тебе 20 лет, ты вынашиваешь дитя, а в новостях показывают, что мать, конечно, может быть биологической матерью, но этого может быть и недостаточно. В общем этот фактор меня очень сильно напугал и смущал. И так как мы не были расписаны с Кириллом, мне как минимум было странно, если у меня с моим ребенком будет разная фамилия. А что я буду говорить на таможне, например», — рассказала Киселева.
При этом жена Децла пояснила, что они с Кириллом ссорились не больше и не меньше, чем обычная семейная пара, и «было всякое, все как у людей». Однако в ту же минуту Юлия рассказала о «тройном киднеппинге» со стороны мужа.
«Для меня это был разрыв шаблона. Потому что обычно, когда у молодоженов в отношениях происходит что-то не так, женщина берет ребенка и говорит: «Все, я поехала к маме». <…> Но тут Кирилл трижды еще в младенческом возрасте, когда наш ребенок был еще совсем грудной, брал ребенка и исчезал на машине в неизвестном направлении. Не брал какое-то количество часов трубку», — поделилась она.

Черная магия и проклятье семьи

Фото: IStock/Fyletto

В интервью на четвертую годовщину смерти сына Александр Толмацкий заявил, что это Юлия убила своего мужа. Причем с помощью «черной магии».
«Я считаю, что она его убила. Неважно — прямо, косвенно. Но она и только она виновата в его смерти. <…> У него в кровати, где он спал, я нашел вот такой толщины тетрадку, где мелким почерком какие-то заклинания, какая-то чертовщина была написана. Какая-то черная магия? Да», — высказался продюсер.
Киселева, комментируя заявление Толмацкого-старшего, объяснила, почему не стала реагировать на такие обвинения.
«Потому что сейчас не средневековье. Мне не нужно бояться, что за мной после таких заявлений придет инквизиция. <…> Ну, а вообще, с точки зрения логики — как на такое можно ответить? Ну это же бред», — сказала вдова.
Подводя некий итог случившемуся, Юлия предположила, что незаслуженное доверие в семье — это словно некое проклятие.
«Может, это проклятье семьи – сначала сын доверяет отцу, потом внук доверяет деду. Но рано или поздно любая история каким-то образом заканчивается», — пояснила Киселева.

Последнее желание Децла

Фото: IStock/Nathanx1

Собчак спросила вдову, если бы у нее была возможность еще раз поговорить с Кириллом, что бы она ему сказала? Женщина со слезами на глазах ответила:
«Я бы сказала ему: «Прости, но я не могу выполнить твою последнюю волю». Это тоже один из странных мистических моментов. Он хотел оформить завещание. Буквально за несколько месяцев до своей смерти он это обсуждал со мной. В 2018 году, если не ошибаюсь, он начал собирать каталог, когда описывается каждая песня: кто автор музыки, кто автор стихов, кто исполнитель. Он не говорил про меня, когда речь шла о его творчестве. Он говорил конкретно про своего сына. И, к сожалению, последнюю волю супруга я не могу выполнить»
Кирилл Толмацкий скончался в начале февраля 2019 года в возрасте 35 лет. Рэпер, выступавший под псевдонимом Децл, почувствовал себя нехорошо после концерта в одном из клубов Ижевска. Как потом подтвердила судебно-медицинская экспертиза, Децл умер из-за острой сердечной недостаточности, являющейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы.

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