Порно и БДСМ-сцены: как Лифанов, Брыльска и Крюкова начинали карьеру в фильмах для взрослых

Фото: РИА Новости/Михаил Озерский
Некоторые полюбившимся многим артисты на заре своей карьеры принимали участие в фильмах для взрослых. Мало кто знает, что когда-то ролики с изображением Евгении Крюковой или Барбары Брыльской передавались только из рук в руки на кассетах и дисках. О том, кто из отечественных кинозвезд начинал карьеру с фильмов с меткой «18+» расскажет редакция «Радио 1».
Барбара Брыльска
Фото: РИА Новости/Галина Кмит
Польская красавица Барбара Брыльска, полюбившаяся зрителям по роли застенчивой учительницы в новогодней комедии «Ирония судьбы или с лёгким паром», ранее была замечена в откровенных сценах. Так, актрисе пришлось раздеться на камеру в картине «Анатомия любви», где она сыграла молодую и горячую девушку Еву.
Любовь Тихомирова
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Эффектная брюнетка Любовь Тихомирова приняла участие в эротических комедиях «Особенности русской бани» (1999), «Баня-2» (2001). Однако широкую известность актриса получила после выхода сериалов «Слава Богу, ты пришел!» и «Воронины». Артистка не любит вспоминать свое телевизионное прошлое, однако иногда признается: «в самом начале карьерного пути приходилось зарабатывать разными путями».
Мария Болтнева
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Актриса из сериала «Глухарь» Мария Болтнева начинала свою карьеру со съемок в откровенных картинах. На полях интернета до сих пор можно встретить ролики, где артистка играет медсестру, оказывающую интимные услуги или участвует в БДСМ сценах. В настоящее время актриса относится к ролям разборчиво и заявляет, что продолжит пробовать себя в разных форматах.
Евгения Крюкова
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Актриса Евгения Крюкова, получившая известность после съемок в картинах: «Бандитский Петербург», «Петербургские тайны», «Досье детектива Дубровского», начинала свою телевизионную карьеру с участия в фильме «Секс и перестройка», который по тем временам считался достаточно откровенным.
Ольга Копосова
Фото: кадр из к/ф След
Звезду сериала «След» Ольгу Копосову трудно представить в эротическом кино. Зрителям Копосова больше известна по роли полковника полиции Галины Рогозиной. Ее героиня слегка чопорная, довольно строгая, практически безэмоциональная. Поклонники артистки отмечают, что Колосова настолько органично выглядит в образе, что сложно представить, какая она на самом деле. Однако образ строгой и справедливой женщины был у Копосовой не всегда.
На заре актерской карьеры актриса снялась в фильме «Секс и перестройка». Правда Ольга не раздевалась в кадре и не участвовала в эротических сценах. После этого Копосова в фильмах для взрослых не появлялась. Более того, она всегда отказывалась сниматься в откровенных сценах.
Игорь Лифанов
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
В фильмах с эротическим содержанием охотно снимаются не только начинающие актрисы. Брутальный Игорь Лифанов также начал свою телевизионную карьеру с фильмов для взрослых. Молодому артисту на кинопробах сообщили, что ему предстоит принять участие в нескольких эротических сценах. Уже в процессе съемок выяснилось, что Лифанов попал в порно.
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