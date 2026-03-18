Звезда «Молодёжки» скрывала свадьбу: Милютина призналась, что уже давно замужем
Актриса Диана Милютина тайно вышла замуж и раскрыла это спустя пять месяцев
Актриса Диана Милютина, известная по сериалу «Молодёжка», сообщила в соцсетях, что уже несколько месяцев состоит в браке.
Оказалось, что свадьба прошла ещё в октябре 2025 года в Санкт-Петербурге, однако раскрыть это артистка решила только сейчас.
По словам Милютиной, она уже около пяти месяцев находится в статусе жены. В личном блоге актриса поделилась кадрами подготовки к торжеству, показав атмосферу важного дня.
При этом подробности своей личной жизни она предпочла не раскрывать: имя супруга, а также детали самой церемонии остаются в тайне.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России