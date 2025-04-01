«Пожалел, кого взял в жены»: Яна Рудковская посочувствовала принцу Гарри после скандала с Маркл

Яна Рудковская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
В Сети стало популярным видео с Меган Маркл и принцем Гарри на одном из мероприятий. Яна Рудковская высказала свое мнение о поведении герцогини Сассекской, отметив, что Меган выглядела неловко на публике.
«Интересно, хоть раз принц задумывался о том, кого выбрал в жены? Даже при всей любви, думаю, он мог бы это сделать. Пропасть между ними слишком велика», — с иронией прокомментировала Яна.
Напомним, 25 марта британский принц сделал неожиданное заявление о своем уходе с поста патрона благотворительного фонда Sentebale, который он основал в 2006 году в память о своей покойной матери, принцессе Диане. В своем оправдании принц упомянул о невыносимой ситуации в организации. Однако директор фонда, София Чандаука, обвинила младшего сына короля Карла III в создании токсичной рабочей атмосферы и травле.
После этого в Сети стало вирусным видео с благотворительного матча по поло, в котором принц участвовал вместе с близкими друзьями в прошлом году. София сообщила, что герцог Сассекский едва не сорвал мероприятие, появившись на матче в сопровождении команды Netflix, которая снимала сериал о его увлечении поло. Меган Маркл также неожиданно появилась на мероприятии вместе с подругой, теннисисткой Сереной Уильямс. По словам Чандауки, она была не готова к такому повороту событий. В это время Меган устроила собственное шоу на сцене: она вышла, взяла кубок и вручила его мужу, обменявшись с Гарри поцелуем.
После этого София решила присоединиться к игрокам для совместного фото, но Меган, занявшая удобное место рядом с принцем, не позволила директору фонда встать рядом с главным попечителем. Вместо этого она немного отодвинулась, чтобы Чандаука могла встать рядом с ней. В результате Софии пришлось наклониться и пролезть под кубком, чтобы занять место, указанное герцогиней Сассекской.
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