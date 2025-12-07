Одну из компаний Киркорова закрыла ФНС
Налоговая служба закрыла одну из компаний певца Филиппа Киркорова, и счета этой фирмы заблокировали. Об этом говорят доступные РИА Новости юридические документы.
Предприятие известное как ООО «Филипп Киркоров корпорейшен», зарегистрировали в подмосковном Красногорске в августе 2019 года, оно занималось деятельностью в области исполнительских искусств.
Согласно документам, в июне 2025 года налоговики приняли решение о предстоящем исключении компании из ЕГРЮЛ. 18 сентября этого года юрлицо исключили из реестра из-за наличия недостоверных сведений о нем.
Кроме того, у компании остались заблокированные банковские счета из-за непредставления налоговой декларации в течение 20 дней после установленного срока.
По данным судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, в отношении фирмы возбудили три исполнительных производства. Два касаются имущественных взысканий в пользу физических и юридических лиц, а одно — взыскания государственной пошлины.
Общая сумма долгов, которую приставы пытаются взыскать с компании Киркорова, составляет 68,2 тысячи рублей.
Также операции по счетам другой фирмы звезды, занимающейся продажей одежды, ФНС приостанавливает с 2021 года. Последний раз это произошло в августе текущего года из-за аналогичного нарушения – непредставления налоговой декларации. У компании «Филл фо ю» также имеется задолженность в размере 5,4 тысячи рублей.
