Одну из компаний Киркорова закрыла ФНС

07 декабря 2025, 17:29

ФНС закрыла одну из компаний певца Филлипа Киркорова

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Налоговая служба закрыла одну из компаний певца Филиппа Киркорова, и счета этой фирмы заблокировали. Об этом говорят доступные РИА Новости юридические документы.