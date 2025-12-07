«Сегодня я только мама»: Полина Диброва посвятила день сыну

07 декабря 2025, 14:52

Полина Диброва устроила праздник для сына Феди в игровом центре

Полина Диброва (фото: Телеграм/dibrovapolina)

Бывшая жена Дмитрия Диброва Полина вместе со средним сыном Федей продолжила праздновать его день рождения. Об этом стало известно из ее телеграм-канала, в котором появилось видео с подписью «Сегодня я только “Мама”».





Напомним, накануне мальчику исполнилось 12 лет. Сегодня семья решила отметить праздник в компании его друзей. Судя по кадрам, для именинника организовали мероприятие в развлекательно-игровом центре «Sтанция 2025» в Москве.

«У кого какое воскресенье? У меня вот такое: сегодня день рождения отмечаем Феди вместе с друзьями. <…> В общем, детей много не бывает», — сказала Полина в видео.