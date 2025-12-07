«Это безумно трудно — остановиться»: Алиса Фрейндлих вынужденно завершила театральную карьеру. Как сейчас живет актриса?
Алиса Фрейндлих — одна из самых выдающихся и уважаемых актрис современной России, чей творческий путь ознаменован многочисленными наградами и признанием. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», трехкратная обладательница премии «Ника» и народная артистка СССР, она 8 декабря 2025 года отмечает свой 91-й день рождения. Для миллионов зрителей Алиса Бруновна навсегда останется Людмилой Прокофьевной Калугиной из «Служебного романа», королевой Анной Австрийской и воплощением интеллигентности петербургской школы актерского мастерства. В сентябре этого года, в связи с медицинскими показаниями, актриса навсегда покинула театр — о событиях этой важной вехи в ее жизни и творчестве читайте в материале «Радио 1».
Путь к славе: блокада, театр и успех, за который не дали премииАлиса Бруновна Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде, в семье актёров. Её детство было разорвано войной. Отец, Бруно Фрейндлих, уехал в эвакуацию с театром, а маленькая Алиса с мамой и бабушкой остались в блокадном кольце. Этот ужас навсегда врезался в её память.
«Хорошо помню, как напряженно смотрела на часы: когда же стрелка наконец дойдет до нужного деления и можно будет съесть крохотную дольку от пайки хлеба? Такой жесткий режим устроила нам бабушка — и потому мы выжили», — цитирует актрису 5-tv.ru.
Несмотря на немецкие корни, по паспорту Фрейндлих была записана русской по настоянию матери. В школе она занималась в театральном кружке, а поступив в Театральный институт имени Островского, начала свой творческий путь. Интересно, что изначально её амплуа видели вовсе не в драматических героинях, а в ролях травести и острохарактерных старух. Её профессиональный дебют состоялся в 1955 году в эпизодах фильмов «Неоконченная повесть» и «Таланты и поклонники».
Долгие 20 лет кинокарьеры до «Служебного романа» были чередой небольших, хоть и ярких ролей. Перелом наступил в 1976 году, когда Эльдар Рязанов, уже много лет «положивший на неё глаз», настоял на её кандидатуре для роли Калугиной. Успех был оглушительным, фильм стал культовым, а Фрейндлих — актрисой года по версии «Советского экрана». Однако здесь же случилась и первая несправедливость: когда за фильм раздавали Государственные премии РСФСР, награды получили все, кроме самой Алисы Бруновны.
В те времена Государственная премия была не просто почётным знаком — она представляла собой значительное материальное вознаграждение. Размер премии составлял 5 тысяч рублей, что было эквивалентно примерно 35 средним месячным зарплатам.
Личная жизнь: три брака и история униженияЛичная жизнь актрисы сложилась как классическая драма, где за внешним благополучием скрывалось глубокое страдание. Сразу после института Алиса Бруновна вышла замуж за однокурсника Владимира Карасева. Этот союз она сама позже назовет «черновиком» и «старой студенческой любовью», чувства в котором быстро иссякли. Детей в этом браке не было.
Настоящая драма развернулась во втором браке с режиссёром Игорем Владимировым, который был старше её на 16 лет. Она была «влюблена мертвецки», он стал её учителем и творческим союзником. В 1968 году у пары родилась дочь Варвара. Вместе они сделали Театр им. Ленсовета легендой. Однако с приходом всесоюзной славы Фрейндлих после «Служебного романа» в муже проснулись ревность, раздражительность и тяга к алкоголю. Хуже того, по словам актрисы, Владимиров «превратил театр в собственный бордель», заводя романы с молодыми артистками, и думал, что жена всё стерпит. Фрейндлих признавалась, что долгое время была послушной, «как комнатная собачонка», пока чаша терпения не переполнилась. Брак, длившийся 20 лет, распался.
После болезненного развода актриса искала спасения. Им стал актёр и художник Юрий Соловей, моложе её на 15 лет. Однако этот союз не выдержал испытания её славой, ревностью нового мужа и неприятия со стороны её дочери Варвары. После восьми лет брака они расстались. Больше Фрейндлих замуж не выходила, с горькой иронией заметив: «Три мужчины — это уже статистика».
Отношения с единственной дочерью, Варварой, тоже были непростыми. Варвара, не раз с теплотой, но и с некоторой горечью говорила о звездном статусе матери, который накладывал отпечаток на их жизнь.
Окончание театральной карьеры ФрейндлихВ последние годы в СМИ все чаще начали обсуждать не карьеру, а состояние здоровья Алисаы Фрейндлих. Актриса, которая до последнего боролась за своё место в театре, в сентябре 2025 года приняла тяжелое решение.
«Алиса Бруновна категорически отказалась дальше работать. Видимо, ей это тяжело... по ряду причин, в том числе медицинского характера. Ей довольно трудно…» — сообщил её партнёр по сцене Олег Басилашвили.
Это решение стало шоком для театрального сообщества. Актриса Ирина Розанова назвала новость «грустной». Сама Фрейндлих ранее признавалась в внутреннем конфликте:
«Последние пять лет я говорю себе: стоп! Неприлично артистке, которая не располагает положенными физическими ресурсами, хотя и есть жажда… Но это безумно трудно — остановиться».
Её здоровье серьезно пошатнулось после перенесенного COVID-19 в 2021 году, с которым она боролась в реанимации. Болезнь дала осложнения на легкие и слух. В начале 2025 года появились тревожные сообщения о том, что актрисе стало тяжело говорить. Несмотря на это, в декабре 2024 года она с блеском отпраздновала свой 90-летний юбилей на сцене родного БДТ, показав невероятную силу духа.
Осень легенды. Как сейчас живет актрисаСегодня Алиса Фрейндлих ведет жизнь, далекую от публичности. После ухода со сцены она практически не появляется на публике. Она живёт в Санкт-Петербурге, в окружении семьи — дочери Варвары и внуков Анны и Никиты. В городе её пристанищем остаётся квартира в историческом центре, на улице Рубинштейна, 11. Это не просто жильё, а настоящее хранилище памяти. Интерьер напоминает музей: старый скрипучий паркет, огромная библиотека, картины на стенах и старинная мебель. Даже кухонная техника — вроде холодильника «Минск» — сохранилась с прошлых десятилетий. Как заметил один из журналистов, в этой квартире «время и история тут замерли».
Однако в последние годы большую часть времени актриса проводит в своём загородном доме в посёлке Комарово. Этот одноэтажный деревянный дом площадью 160 квадратных метров на участке в 12 соток был подарен Фрейндлих в 2009 году и стал для неё настоящим убежищем. Он окружён сосновым лесом, а интерьер выдержан в скандинавском стиле — светлый, функциональный и спокойный. Именно здесь, вдали от городской суеты, она находит покой и силы.