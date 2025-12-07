07 декабря 2025, 16:13

Алиса Фрейндлих (Фото: РИА Новости/ Константин Чалабов)

Алиса Фрейндлих — одна из самых выдающихся и уважаемых актрис современной России, чей творческий путь ознаменован многочисленными наградами и признанием. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», трехкратная обладательница премии «Ника» и народная артистка СССР, она 8 декабря 2025 года отмечает свой 91-й день рождения. Для миллионов зрителей Алиса Бруновна навсегда останется Людмилой Прокофьевной Калугиной из «Служебного романа», королевой Анной Австрийской и воплощением интеллигентности петербургской школы актерского мастерства. В сентябре этого года, в связи с медицинскими показаниями, актриса навсегда покинула театр — о событиях этой важной вехи в ее жизни и творчестве читайте в материале «Радио 1».





Содержание Путь к славе: блокада, театр и успех, за который не дали премии Личная жизнь: три брака и история унижения Окончание театральной карьеры Фрейндлих Осень легенды. Как сейчас живет актриса



Путь к славе: блокада, театр и успех, за который не дали премии

«Хорошо помню, как напряженно смотрела на часы: когда же стрелка наконец дойдет до нужного деления и можно будет съесть крохотную дольку от пайки хлеба? Такой жесткий режим устроила нам бабушка — и потому мы выжили», — цитирует актрису 5-tv.ru.

Алиса Фрейндлих (Фото: скриншот д/ф «Триумф смешной девчонки. Алиса Фрейндлих»)



Личная жизнь: три брака и история унижения

Игорь Владимиров (Фото: скриншот д/ф «Триумф смешной девчонки. Алиса Фрейндлих»)



Окончание театральной карьеры Фрейндлих

Алиса Фрейндлих (Фото: скриншот к/ф «Служебный роман»)



«Алиса Бруновна категорически отказалась дальше работать. Видимо, ей это тяжело... по ряду причин, в том числе медицинского характера. Ей довольно трудно…» — сообщил её партнёр по сцене Олег Басилашвили.

«Последние пять лет я говорю себе: стоп! Неприлично артистке, которая не располагает положенными физическими ресурсами, хотя и есть жажда… Но это безумно трудно — остановиться».

Осень легенды. Как сейчас живет актриса