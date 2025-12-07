Россияне накинулись на звезду «Человека-паука» из-за Ларисы Долиной
Россияне начали атаку на страничку голливудского актера Тома Холланда, известного по роли Человека-паука.
Как пишет «Лента.ру», это произошло после заявления российской певицы Ларисы Долиной о том, что мошенник прислал ей фотографию своего паспорта, на которой был человек, похожий на Холланда.
В результате пользователи соцсетей массово оставляют комментарии под постами американской звезды, прося вернуть деньги певице и задавая вопросы о том, почему он «обманул» ее.
Напомним, что ранее Долина впервые появилась на сцене после интервью, связанного с ее квартирой.
