Россияне накинулись на звезду «Человека-паука» из-за Ларисы Долиной

Россияне пишут звезде «Человека-паука» Тому Холланду из-за Ларисы Долиной
Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Россияне начали атаку на страничку голливудского актера Тома Холланда, известного по роли Человека-паука.



Как пишет «Лента.ру», это произошло после заявления российской певицы Ларисы Долиной о том, что мошенник прислал ей фотографию своего паспорта, на которой был человек, похожий на Холланда.

В результате пользователи соцсетей массово оставляют комментарии под постами американской звезды, прося вернуть деньги певице и задавая вопросы о том, почему он «обманул» ее.

Напомним, что ранее Долина впервые появилась на сцене после интервью, связанного с ее квартирой.

