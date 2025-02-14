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«Одолжи 30 тыс. долларов. Лера решила грудь делать»: экс-супруг Кудрявцевой развел на деньги футболиста

Лера Кудрявцева (Фото: Инстаграм* @leratv)

Лера Кудрявцева (Фото: Инстаграм* @leratv)

Футболист Роман Орещук поделился, что бывший муж телеведущей Леры Кудрявцевой обманул его на деньги. В интервью изданию «Спорт-Экспресс» он рассказал, что Матвей Морозов просил крупную сумму на пластическую операцию супруге, но не вернул ее.
Орещук отметил, что когда-то лишился 30 тысяч долларов. Матвей Морозов, который с 2004 по 2007 год находился в браке с Кудрявцевой, попросил у него в долг.

«Матвей говорит: «Одолжи 30 тысяч долларов. Лера решила грудь делать, завтра к доктору. Я расписку оставлю». Протягиваю деньги. Еще сказал: «Расписка ни к чему». Он сам настоял, чтобы я взял! У Леры новая грудь», — откровенничал футболист.



В какой-то момент Орещук захотел вернуть средства и даже поговорил с самой Лерой. Однако она не стала возвращать долг мужа.

«Отвечала: «А я у тебя ничего не брала. Брал муж, я даже не в курсе была», — подчеркнул Роман.

Мать бывшего супруга Кудрявцевой очень переживала за сына и дала слово вернуть долг, но смогла отдать только шесть тысяч долларов. Потом она попросила забрать заявление. Футболист согласился, однако как только Матвея выпустили, он уехал из страны.

В настоящий момент Орещук вспоминает эту историю со смехом.

«Это из серии «а можно хотя бы потрогать?». Кому ни расскажи — все смеются. Кинокомедия!», — рассказал мужчина.

Стоит напомнить, что Лера все же избавилась от имплантов из-за проблем со здоровьем.

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#долги
#деньги
#супруги
#операция
Звезда «Иллюзиониста» Элеонор Томлинсон впервые стала мамой
14 февраля 2025, 20:55

Элеонор Томлинсон (Фото: Инстаграм* @eleanortomlinson)

Британская артистка Элеонор Томлинсон родила первенца. Об этом актриса фильма «Иллюзионист» рассказала в социальных сетях.
Элеонор опубликовала трогательное фото, на котором ребенок держит ее за палец. Томлинсон ничего не написала, а только оставила эмодзи в виде красного сердечка под постом.

Актриса состоит в браке с профессиональным регбистом Уиллом Оуэном. Новоиспеченные родители еще не раскрыли пол и имя новорожденного.

Супругов начали поздравлять с прекрасным событием коллеги по цеху. В их числе: звезда сериала «Бриджертоны» Никола Кохлан, артистка Лаура Хэддок и Кимберли Никсон. Они пожелали Томлинсон скорее восстановиться после родов. Их радость разделили и поклонники пары.

Элеонор вступила в отношения с Уиллом Оуэном в 2021 году. Через год влюбленные поженились. Торжество прошло в Котсуолдских холмах.

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#брак
#ребёнок
#роды
#младенец
#актриса
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Джастина Бибера поймали на флирте с известной певицей на фоне слухов о разрыве с Хейли
14 февраля 2025, 20:41

Джастин Бибер и Хейли Бибер (Фото: Инстаграм* @justinbieber)

Певца Джастина Бибера поймали на флирте с исполнительницей и актрисой Кеке Палмер. Неожиданную активность музыканта заметили пользователи на его страничке в соцсети.
Кеке Палмер в своем блоге серией фото. Бибер, которого в недавнее время подозревают в разладе с супругой, не остался в стороне и написал.

«Она сказала, что я появляюсь как снег на голову», — написал Джастин и дополнил комментарий влюбленным эмодзи.

Поклонники Кеке не оставили без внимания комментарий Палмер и задались вопросом о мотивах таких приятных слов.

«Джастин? Что ты здесь делаешь?», «Джастин Бибер готовится уйти от Хейли», — отмечали фанаты актрисы.

В январе 2025 года поклонники Джастина Бибера выяснили, что он отписался от своей жены Хейли в соцсети. Потом артист написал в личном блоге, что некто зашел с его аккаунта и сделал это.

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#отношения
#супруги
#соцсети
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Цыганова назвала «голубой грязью» Киркорова, Баскова и SHAMAN’а
14 февраля 2025, 20:27

Виктория Цыганова (фото: Telegram/@vika_tsyganova63)

Певица Виктория Цыганова раскритиковала выдачу званий «Заслуженный артист России» таким исполнителям, как Филипп Киркоров, Николай Басков и Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN. В беседе с ОСН она заявила, что современная российская эстрада — это автомобиль, одно колесо которого увязло в «голубой грязи», а второе — воюет.
«Я сегодня с иронией продолжаю смотреть на раздачу подобных званий таким «супергероям», как Филипп Киркоров и Николай Басков. Последний звание заслуженного артиста и вовсе по малолетке получил. А SHAMAN, который оказался в их числе и вовсе поражает своим бесстрашием и безжалостным поведением», — возмутилась певица в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Цыганова считает, что присваивать столь высокие звания нужно более осознанно. Она также призналась, что ждет, когда «филькины грамоты» перестанут раздавать недостойным артистам.
«Мне бы очень хотелось, чтобы отвалилась эта голубая история. Я говорю об этом с ерничеством», — уточнила Цыганова.
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#история
#певица
#киркоров
#шоу-бизнес
#артист
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«Влюблены и счастливы»: Ольга Серябкина показала романтические фотографии с мужем
14 февраля 2025, 20:24

Ольга Серябкина и Георгий Начкебия (фото: Instagram* @seryabkina)

Ольга Серябкина в День всех влюблённых рассказала о чувствах к избраннику.
Бывшая солистка группы Serebro счастлива в браке с Георгием Начкебия. Пара воспитывает трехлетнего сына Луку. Ольге с мужем удалось выстроить гармоничные отношения, позволяющие сочетать романтику и семейные обязанности.

Сегодня Серябкина поздравила поклонников с Днём святого Валентина. В честь праздника певица опубликовала романтические фотографии с супругом. На кадрах звезда предстала в разных образах, начиная от платья с обнажёнными плечами и откровенного корсета с декольте, заканчивая просторной футболкой с джинсами.

Серию снимков Ольга подписала: «Влюблены и счастливы».

Ольга Серябкина и Георгий Начкебия с сыном (фото: Instagram* @seryabkina)

Подписчики 39-летней певицы оценили яркие снимки.

«Нет ничего прекраснее любви», «Пусть между вами всегда будет эта магия», «Искренность эмоций», «Вашему мужу очень повезло», – написали фолловеры.
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*запрещён в РФ
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#соцсети
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«Не прошло и суток»: за сколько продают автограф Екатерины Мизулиной
Фото с автографом Екатерины Мизулиной продают за 5000 рублей
14 февраля 2025, 20:14

Екатерина Мизулина и SHAMAN (фото: Telegram @ekaterina_mizulina)

На популярном сайте объявлений выложили фотографию с главой Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной за 5000 рублей. Судя по всему, подпись подружки SHAMAN’а продавец заполучил на встрече Мизулиной с подростками в Кемерово.
«Во время встречи всем раздали фотографию Екатерины с ее автографом. Не прошли сутки, а юные предприниматели уже выставили на продажу подарок своего кумира. Продавец согласен обменять этот лот на 5 000 рублей», — сообщает «Сiбдепо».
Тем временем в Роскомнадзоре прокомментировали инициативу Мизулиной по разблокировке соцсети X. Как передает АГН «Москва», в ведомстве не видят сегодня каких-либо оснований для снятия ограничений с платформы.
«Оснований для разблокировки нет», — подчеркнули в пресс-службе РКН.
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