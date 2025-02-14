«Одолжи 30 тыс. долларов. Лера решила грудь делать»: экс-супруг Кудрявцевой развел на деньги футболиста

Лера Кудрявцева (Фото: Инстаграм* @leratv)
Футболист Роман Орещук поделился, что бывший муж телеведущей Леры Кудрявцевой обманул его на деньги. В интервью изданию «Спорт-Экспресс» он рассказал, что Матвей Морозов просил крупную сумму на пластическую операцию супруге, но не вернул ее.
Орещук отметил, что когда-то лишился 30 тысяч долларов. Матвей Морозов, который с 2004 по 2007 год находился в браке с Кудрявцевой, попросил у него в долг.
В какой-то момент Орещук захотел вернуть средства и даже поговорил с самой Лерой. Однако она не стала возвращать долг мужа.
Мать бывшего супруга Кудрявцевой очень переживала за сына и дала слово вернуть долг, но смогла отдать только шесть тысяч долларов. Потом она попросила забрать заявление. Футболист согласился, однако как только Матвея выпустили, он уехал из страны.
В настоящий момент Орещук вспоминает эту историю со смехом.
Стоит напомнить, что Лера все же избавилась от имплантов из-за проблем со здоровьем.
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«Матвей говорит: «Одолжи 30 тысяч долларов. Лера решила грудь делать, завтра к доктору. Я расписку оставлю». Протягиваю деньги. Еще сказал: «Расписка ни к чему». Он сам настоял, чтобы я взял! У Леры новая грудь», — откровенничал футболист.
В какой-то момент Орещук захотел вернуть средства и даже поговорил с самой Лерой. Однако она не стала возвращать долг мужа.
«Отвечала: «А я у тебя ничего не брала. Брал муж, я даже не в курсе была», — подчеркнул Роман.
Мать бывшего супруга Кудрявцевой очень переживала за сына и дала слово вернуть долг, но смогла отдать только шесть тысяч долларов. Потом она попросила забрать заявление. Футболист согласился, однако как только Матвея выпустили, он уехал из страны.
В настоящий момент Орещук вспоминает эту историю со смехом.
«Это из серии «а можно хотя бы потрогать?». Кому ни расскажи — все смеются. Кинокомедия!», — рассказал мужчина.
Стоит напомнить, что Лера все же избавилась от имплантов из-за проблем со здоровьем.
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Ольга Енгалычева