«Решили обновить ощущения»: Денис Клявер с женой сыграли свадьбу на пляже

Денис и Ирина Клявер (фото: Instagram* @denisklyaver)
Денис Клявер с женой сыграли свадьбу на пляже. Супруги организовали праздник во время отдыха за границей и поделились фотографиями с камерного торжества в соцсетях.
«Она сказала Да! В этом году нашей свадьбе 15 лет. Было ярко, но давно. Решили обновить ощущения. Моё новое предложение прошло успешно. Люблю тебя бесконечно, счастье моё», – написал певец.Супруга Клявера призналась, что не ожидала от себя таких сильных эмоций. Женщина спустя столько лет совместной жизни испытала то же волнение до слёз, что и в момент, когда Денис впервые сделал ей предложение руки и сердца.
Денис и Ирина Клявер (фото: Instagram* @denisklyaver)
Ирина поблагодарила мужа за то, что он понимает и чувствует её, как никто другой. Затем она призналась ему в любви.
Свадьба Дениса Клявера и Ирины Федотовой (в девичестве – ред.) состоялась в 2010 году. Артиста нисколько не смутило, что у его избранницы уже есть дочь от прошлых отношений. Через три года после торжества у пары родился сын Даниэль.
Этот брак стал для Клявера третьим. У артиста есть сын Тимофей от бывшей танцовщицы балета под руководством Лаймы Вайкуле и дочь Эвелин от певицы Евы Польны.
Читайте также:
Расцвела от любви: жених-испанец показал похорошевшую Ани Лорак в День святого Валентина
«Возможно, я об этом пожалею»: Екатерина Вилкова показала забавный семейный ролик с Ильёй Любимовым
«Любовь проверяется трудностями»: Владислав Бакальчук высказался о любви после развода с Татьяной Ким
Анастасия Чинкова