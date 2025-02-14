«Решили обновить ощущения»: Денис Клявер с женой сыграли свадьбу на пляже

Гарику Мартиросяну 13 февраля исполнился 51 год. Юморист с 1998 года женат на Жанне Левиной, которая родила ему двух детей. Старшей дочери Жасмин в этом году исполнится 21 год. Однако шоумен пока не думает о замужестве дочери и уж тем более – о внуках.