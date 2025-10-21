«Официально семья!»: Валерия Ланская вышла замуж за композитора Марка Дорбского

21 октября 2025, 14:59

Звезда мюзиклов Валерия Ланская вышла замуж за композитора Марка Дорбского

Валерия Ланская и Марк Дорбский (Фото: Instagram* / @valerielanskaya)

38-летняя актриса Валерия Ланская, известная ролями в мюзиклах «Граф Орлов» и участием в шоу «Три аккорда», объявила о свадьбе с композитором Марком Дорбским, автором музыки к сериалу «Искусство соблазна» и фильму «Знакомство родителей».