«Официально семья!»: Валерия Ланская вышла замуж за композитора Марка Дорбского
38-летняя актриса Валерия Ланская, известная ролями в мюзиклах «Граф Орлов» и участием в шоу «Три аккорда», объявила о свадьбе с композитором Марком Дорбским, автором музыки к сериалу «Искусство соблазна» и фильму «Знакомство родителей».
В соцсетях Валерия опубликовала романтические фотографии с регистрации брака: молодожёны позировали в свадебных нарядах, держась за руки и сияя от счастья.
Невеста выбрала белое платье с открытыми плечами, декольте, прозрачными рукавами и лёгкой тюлевой юбкой, дополнив образ букетом из белых ранункулюсов. Марк Дорбский выглядел элегантно в тёмно-коричневом костюме с рубашкой в тон.
На фото Ланская показала помолвочное кольцо с бриллиантом и лаконичное обручальное из белого золота. Пара официально объявила о создании семьи, а Валерия подчеркнула, что счастлива строить отношения с творческим человеком.
