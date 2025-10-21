Достижения.рф

«Официально семья!»: Валерия Ланская вышла замуж за композитора Марка Дорбского

Валерия Ланская и Марк Дорбский (Фото: Instagram* / @valerielanskaya)

38-летняя актриса Валерия Ланская, известная ролями в мюзиклах «Граф Орлов» и участием в шоу «Три аккорда», объявила о свадьбе с композитором Марком Дорбским, автором музыки к сериалу «Искусство соблазна» и фильму «Знакомство родителей».



В соцсетях Валерия опубликовала романтические фотографии с регистрации брака: молодожёны позировали в свадебных нарядах, держась за руки и сияя от счастья.

Невеста выбрала белое платье с открытыми плечами, декольте, прозрачными рукавами и лёгкой тюлевой юбкой, дополнив образ букетом из белых ранункулюсов. Марк Дорбский выглядел элегантно в тёмно-коричневом костюме с рубашкой в тон.

На фото Ланская показала помолвочное кольцо с бриллиантом и лаконичное обручальное из белого золота. Пара официально объявила о создании семьи, а Валерия подчеркнула, что счастлива строить отношения с творческим человеком.

Софья Метелева

