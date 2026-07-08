Решетова призналась, что у неё есть договорённость с сыном Абрамяна о пополнении в семье

08 июля 2026, 22:30

Решетова рассказала, когда планирует родить ребёнка от миллиардера Абрамяна

Анастасия Решетова (Фото: Instagram* / @a.reshetova)

Анастасия Решетова раскрыла подробности личной жизни и рассказала о планах на будущее в отношениях с возлюбленным. Модель призналась, что сейчас активно готовится к свадьбе и уже обсуждала с избранником появление общего ребёнка.





В беседе с Ляйсан Утяшевой в шоу «Дерзкая готовка» Решетова отметила, что предпочитает не выносить семейные моменты на публику и считает важным сохранять личное пространство.





«Я бы не стала какие-то личные моменты своей персональной жизни семейной выставлять напоказ. Одно дело, когда вы уже публичная пара, выбрали осознанно этот путь. Наверное, это окей. То есть я не готова на это, считаю, то, что происходит между мной, моим женихом должно оставаться за кадром», — рассказала Анастасия.