Решетова призналась, что у неё есть договорённость с сыном Абрамяна о пополнении в семье
Решетова рассказала, когда планирует родить ребёнка от миллиардера Абрамяна
Анастасия Решетова раскрыла подробности личной жизни и рассказала о планах на будущее в отношениях с возлюбленным. Модель призналась, что сейчас активно готовится к свадьбе и уже обсуждала с избранником появление общего ребёнка.
В беседе с Ляйсан Утяшевой в шоу «Дерзкая готовка» Решетова отметила, что предпочитает не выносить семейные моменты на публику и считает важным сохранять личное пространство.
«Я бы не стала какие-то личные моменты своей персональной жизни семейной выставлять напоказ. Одно дело, когда вы уже публичная пара, выбрали осознанно этот путь. Наверное, это окей. То есть я не готова на это, считаю, то, что происходит между мной, моим женихом должно оставаться за кадром», — рассказала Анастасия.По словам модели, с будущим мужем у неё есть определённые договорённости относительно рождения ребёнка. При этом она не стала раскрывать точные сроки, но дала понять, что пополнение в семье является частью их совместных планов.
Решетова также подчеркнула, что уважает желание своего избранника оставаться непубличным и не хочет превращать отношения в постоянный инфоповод. Она призналась, что ей не близок формат, когда пары демонстрируют конфликты и личные переживания на глазах у аудитории.
Напомним, у Анастасии уже есть сын Ратмир от бывшего возлюбленного Тимати. Ранее модель рассказывала, что мечтает о большой семье и хотела бы стать мамой ещё раз.