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Пережившая десяток операций на нос экс-жена Аршавина рассказала о заболевании: «Врачи при виде меня пугались»

Пережившая десяток операций на нос экс-жена Аршавина заявила, что врачи пугались
Алиса Казьмина (фото: кадр из шоу «Малахов»)

Алиса Казьмина (фото: кадр из шоу «Малахов»)

После развода с Андреем Аршавиным в жизни Алисы Казьминой началась чёрная полоса. Женщине диагностировали аутоиммунное заболевание, сильно изменившее её лицо.
Долгое время Алиса пыталась преодолеть недуг и вернуть лицу прежний вид. Проблемы со здоровьем начались после развода с Аршавиным, поскольку тогда женщина находилась в депрессии и не обратила внимание на развивающееся заболевание.

«Разрушение носа было стремительным. В один день я проснулась с полным разрушением… До этого была просто деформация – где-то проваливалась спинка, где-то он сужался, был в перекосе», – вспоминает Казьмина.
В попытке справиться с заболеванием женщина посетила множество врачей, однако для них, несмотря на богатый опыт, случай Алисы казался ужасающим.

«Они при виде меня пугались и, что не очень профессионально, показывали эмоции», – отметила гостья шоу «Светская хроника» на Пятом канале.
В результате врачам удалось восстановить нос, однако бывшая жена футболиста признаётся, что уже никогда не сможет выглядеть как прежде, но сейчас она нравится себе даже с изъянами.

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«Я не хотел возвращаться. Меня вернули, я был зол»: звезда «Мстителей» о клинической смерти
Актер Джереми Реннер заявил, что не хотел возвращаться после клинической смерти
25 мая 2025, 08:25

Джереми Реннер (Фото: Инстаграм*/jeremyrenner)

Джереми Реннер, известный по роли в фильмах Marvel, рассказал о пережитом после трагического инцидента со снегоуборочной машиной.
В подкасте «Давайте поговорим без камеры» он поделился воспоминаниями о клинической смерти, описав это состояние как облегчение и покой, который не хотел терять. Об этом пишет Starhit.
«Это чудесное облегчение — покинуть свое тело. Это самый воодушевляющий покой, который я когда-либо испытывал. Это самый сильный выброс адреналина. Это так волшебно. И я не хотел возвращаться. Я помню, как меня вернули, и я был так зол», — признался актер.
По его словам, после пережитого страх смерти исчез. Он пересмотрел жизненные ценности, отказавшись от погони за материальными благами в пользу человеческих отношений.
«Я больше не инвестирую ни в акции, ни в облигации, я не инвестирую в криптовалюту или биткоин. Я инвестирую в любовь и в отношения, в которых я испытываю это чувство. Потому что это единственное, что ты уносишь с собой», — заявил звезда «Мстителей».
Напомним, два года назад Джереми Реннер попал под гусеницы ратрака, пытаясь спасти своего племянника. Техника начала движение, когда мужчина вышел из кабины, забыв поставить ее на ручной тормоз. Его госпитализировали с тяжелыми травмами ног и грудной клетки. Актер едва не погиб, потерял много крови и перенес несколько операций.

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«Жизнь для меня закончилась»: Вдова Владимира Турчинского рассказала о переживаниях после смерти шоумена
Ирина Турчинская: после смерти Володи жизнь для меня остановилась
25 мая 2025, 04:24

Владимир Турчинский (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

Ирина Турчинская спустя почти 16 лет рассказала о своих переживаниях после смерти супруга Владимира. Девушка долгое время не могла отойти от утраты и перестала чувствовать радость жизни.
Когда Владимир умер Ирина резко заявила, что больше никогда не выйдет замуж. Турчинская призналась, что столь резкие слова были связаны с отчаянием.

«Это мои слова, и им, возможно, более десяти лет. В моменты, когда тебе плохо, все воспринимается в черном цвете. Когда Володя ушел, жизнь для меня закончилась. Я очень долго приходила в себя. Наверное, мне потребовалось лет пять для того, чтобы снова стать человеком, который любит жизнь», — цитирует Ирину Starhit.

После смерти актера девушка вместе с дочерью Ксенией приняли решение не делиться с публикой переживаниями. Смерть Владимира привела к отсутствию моральных и физических сил у членов семьи.

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Спустя годы Ирина научилась жить без Владимира и уже не так категорично реагирует на потенциальное замужество. Девушка не исключает брака в будущем, но об этом совсем не задумывается.

«Я не могу сказать, выйду или нет. Для меня это не является основным мерилом моего счастья или несчастья», — призналась Ирина.

Владимир Турчинский скончался в конце 2009 года от инфаркта миокарда. Шоумен прожил в браке с Ириной около 15 лет и в 1999 году у них появилась дочь Ксения.

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#девушка
#брак
#свадьба
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«Мужчина пришел из мест не столь отдаленных»: Шура рассказал о своем конфликте с мамой из-за отчима
Шура: причиной конфликта с мамой стал отчим из тюрьмы
24 мая 2025, 23:52

Шура (Фото: Инстаграм* @shuramedvedev)

Певец Шура уже десятилетиями не общается со своей семьей. Конфликт с мамой и младшим братом стал поводом для множества слухов и сплетен со стороны фанатов. Артист решил сам рассказать о многолетнем недопонимании в семье.
Как оказалось, Шура не принял своего отчима, который пришел из тюрьмы. По признанию певца, это является главной темой конфликта с родителем.

«Он нашла себе молодого человека. Мне он отчим получается. Я уже жил в Москве. Мне он не нравился абсолютно. У меня было понятие, мужчина пришел из мест не столь отдаленных, и я понимал, за что он там был», — рассказал Шура в шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Отношения с мамой совсем испортились после смерти бабушки артиста. К тому же певец обмолвился о случаях рукоприкладства отчима в сторону мамы. При этом подробнее об этом Шура рассказывать не стал. Даже для того, чтобы поделится с обществом столь малой информацией, артисту пришлось спрашивать разрешение у женщины.

Помимо мамы, Шура перестал общаться и со своим младшим братом Михаилом. Певец не контактировал с ним около 30 лет. Сейчас они наладили связь, пусть и разговаривают редко при необходимости. С мамой ситуация лучше, так как звезда созванивается с ней ежедневно.

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#отношения
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#конфликт
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Саша ST выразил готовность написать гимн «Интервидения»
24 мая 2025, 22:16

Саша ST (Фото: Инстаграм* @st_stoizsta)

Рэпер Саша ST желает принять активное участие в подготовке международного конкурса «Интервидение».
Помимо главной песни «Интервидения», музыкант может помочь с хитом SHAMAN'у (Ярославу Дронову). Со слов Саши, он готов работать даже без гонорара.

«Я могу написать гимн, песню для победителя «Интервидения», могу написать любой хит, всегда обращайтесь <...> Если SHAMAN'у нужна будет помощь в написании песни, всегда готов ему помочь с большим удовольствием», — отметил рэпер в беседе с Телеграм-каналом «Звездач».

Однако сам артист не желал бы оказаться на сцене — полагает, что его вокальные данные не так хороши как у Ярослава Дронова.

Ранее певец Дима Билан поддержал певца SHAMAN'а, который будет представлять РФ на «Интервидении».

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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#конкурс
#музыка
#песня
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24-летняя дочь Кейт Уинслет до сих пор не посмотрела «Титаник» полностью из-за одной пикантной сцены с мамой
Дочь Кейт Уинслет ни разу не смотрела «Титаник» полностью
24 мая 2025, 21:58

Фото: iStock/popovaphoto

Дочь британской актрисы Кейт Уинслет до сих пор не посмотрела «Титаник», в котором сыграла главную роль её мама, полностью. Об этом пишет издание Super в своём Telegram-канале.
24-летняя актриса Миа Триплтон рассказала, что причиной этого стала знаменитая пикантная сцена в машине на борту корабля, в которой сыграли Уинслет и Леонардо ДиКаприо.

Впервые дочь звезды увидела «Титаник» по телевизору, когда ей было 12 лет. Именно этот момент запомнился ей больше всегою

«Это была единственная сцена, которую я запомнила. Она (мама – прим. ред.) воскликнула «О Боже!» и закрыла мне глаза. Я помню, как повернулась и сказала: „Мам, я до сих пор это слышу“», – поделилась девушка.
С тех пор Миа так и не возвращалась к фильму.

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