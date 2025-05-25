Пережившая десяток операций на нос экс-жена Аршавина рассказала о заболевании: «Врачи при виде меня пугались»

Алиса Казьмина (фото: кадр из шоу «Малахов»)
После развода с Андреем Аршавиным в жизни Алисы Казьминой началась чёрная полоса. Женщине диагностировали аутоиммунное заболевание, сильно изменившее её лицо.
Долгое время Алиса пыталась преодолеть недуг и вернуть лицу прежний вид. Проблемы со здоровьем начались после развода с Аршавиным, поскольку тогда женщина находилась в депрессии и не обратила внимание на развивающееся заболевание.
Читайте также:
«Два с половиной года и 12 операций»: Экс-жена Аршавина Алиса Казьмина рассказала о восстановлении носа
Бывшая жена Андрея Аршавина показала лицо после финальной операции на нос – фото
«Он мне интересен»: экс-супруга Аршавина удивила неожиданным признанием
«Разрушение носа было стремительным. В один день я проснулась с полным разрушением… До этого была просто деформация – где-то проваливалась спинка, где-то он сужался, был в перекосе», – вспоминает Казьмина.В попытке справиться с заболеванием женщина посетила множество врачей, однако для них, несмотря на богатый опыт, случай Алисы казался ужасающим.
«Они при виде меня пугались и, что не очень профессионально, показывали эмоции», – отметила гостья шоу «Светская хроника» на Пятом канале.В результате врачам удалось восстановить нос, однако бывшая жена футболиста признаётся, что уже никогда не сможет выглядеть как прежде, но сейчас она нравится себе даже с изъянами.
Читайте также:
«Два с половиной года и 12 операций»: Экс-жена Аршавина Алиса Казьмина рассказала о восстановлении носа
Бывшая жена Андрея Аршавина показала лицо после финальной операции на нос – фото
«Он мне интересен»: экс-супруга Аршавина удивила неожиданным признанием
Анастасия Чинкова