Монеточка* вновь задолжала 30 тыс. рублей по штрафу за нарушение закона об иноагентах
Певица-иноагент Монеточка* повторно накопила задолженность в 30 тысяч рублей по административному штрафу за нарушение законодательства об иностранных агентах.
В июне 2025 года судебные приставы возбудили исполнительное производство против певицы. Предметом взыскания стал штраф как вид наказания по делам об административных правонарушениях, назначенный судом на сумму 30 тыс. рублей. Это уже второй аналогичный долг за последние два года: в июне 2023 года суд оштрафовал её на те же 30 тыс. рублей за отсутствие обязательной маркировки «иностранный агент» в публикациях.
Ранее, в январе 2025 года, приставы уже взыскивали с Монеточки* штраф, но тогда производство закрыли через месяц после погашения задолженности. Параллельно с этим в сентябре 2024 года на неё завели уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от обязанностей иноагента).
За это нарушение ей грозит до двух лет лишения свободы, а сама певица объявлена в федеральный розыск.
* — физическое лицо, объявленное иностранным агентом в России.
** — владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена
