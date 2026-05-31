Побег из-под венца, русофобские стихи, концерты в поддержку ВСУ и статус иноагента: куда пропала певица Монеточка*?
Свой день рождения 1 июня отмечает Елизавета Гырдымова*, известная миллионам россиян под псевдонимом Монеточка*. Эта некогда подающая надежды исполнительница, чьи ироничные хиты разлетались на цитаты, за короткий срок прошла путь от любимицы публики до статуса опального иноагента, скрывающегося от правосудия в Литве. Её карьера — это яркая вспышка успеха, сменившаяся глубочайшим политическим падением, разрывом с Родиной и чередой унизительных отказов на въезд по всему миру. Подробности — в материале «Радио 1».
Как девочка с синтезатором покорила рунетЕлизавета Гырдымова* родилась 1 июня 1998 года в обычной семье строителя и турагента из Екатеринбурга. С самого детства она демонстрировала незаурядную тягу к творчеству: сочиняла стихи, которые выкладывала в соцсетях, и музицировала на фортепиано. Казалось, перед нами классический вундеркинд из Урала, который, получив образование в СУНЦ УрФУ (спецшколе для одаренных детей), был настроен серьезно работать на благо русской культуры.
Свой путь на большую сцену Монеточка* начала с типично «гаражного» звучания. В конце 2015 года она записывала песенки прямо дома и выкладывала их в сеть. Первый альбом «Психоделический клауд-рэп» стал вирусным именно благодаря своей наивности и едким текстам о быте подростков. В 2016 году она поступает во ВГИК на продюсера, переезжает в Москву, а уже в 2018 году выпускает «Раскраски для взрослых» — пластинку, которая сделала её звездой. Альбом гремел из каждого утюга, а участие в передаче «Вечерний Ургант» окончательно закрепило за ней статус «голоса поколения». Тогда еще никто не мог подумать, что эта хрупкая девушка с косичками очень быстро возненавидит страну, которая дала ей старт.
Личная жизнь артисткиТихая, на первый взгляд, жизнь Монеточки* скрывает настоящую драму, достойную мексиканского сериала. Летом 2019 года, когда карьера певицы шла в гору, она планировала свадьбу с режиссёром Егором Лискутовым, своим ровесником. Приглашения были разосланы, платье сшито, но за две недели до торжества случился скандальный разрыв.
«Но когда дошло до дела, нужно было планировать праздник и назначать дату, я поняла, что этот союз не для меня. Я перестала писать песни и для меня это критерий, что я нахожусь не там, где нужно», — откровенничала позже артистка в интервью Юрия Дудя*, объясняя, что вдруг «разочаровалась» в избраннике и почувствовала дискомфорт.По сути, она выставила жениха за дверь в тот момент, когда подвенечный наряд уже висел в шкафу.
Однако горевала артистка недолго. Сразу после разрыва она закрутила роман с музыкантом Виктором Исаевым (Виктором Емелиным), который стал не только мужем, но и её продюсером. С 2020 года пара официально в браке. Сейчас в семье подрастают дочь Нина (2022 г.р.) и сын Пётр (2024 г.р.).
Скандалы, флаги и статус «иноагента»Если разрыв с Лискутовым был личной драмой певицы, то дальнейшее поведение Монеточки стало публичным плевком в сторону миллионов своих же фанатов. С началом СВО Гырдымова* не нашла в себе сил оставаться человеком искусства. Вместо творчества она выбрала русофобию. В 2022 году Монеточка* и рэпер Noize MC (Иван Алексеев)* провели тур по городам Европы и перевели средства от него в размере €340 тысяч (около 32 млн рублей) в поддержку Украины. Апофеозом стали её концерты за границей, где она выходила на сцену с флагом террористического батальона и скандировала нацистские лозунги.
Уже после побега в Литву артистка разместила пост, в котором высказалась о ситуации в России после начала СВО:
«Я на фольгу меняю ткань, на вебку клею пластырь. Куда ни плюнь, куда ни глянь — сплошное государство. Седое в джинсах от кутюр — абсурд, карикатура. Смешно… В стране мультикультур закончилась культура. И свет погас, и гроб готов, и мне клауд-грустно. В стране есенинских стихов закончилось искусство».После публикации стихотворения и других публичных высказываний против СВО Минюст России в январе 2023 года включил Монеточку* в список иностранных агентов.
Жизнь Монеточки* сегодняВ настоящее время Монеточка* проживает в Литве вместе со своей семьей. Её «мировая карьера» рухнула окончательно. Весной 2026 года разразился скандал, о котором пишут мировые СМИ: Австралия отказала певице во въезде прямо перед туром. Иммиграционная служба назвала её «российской политической скандалисткой», не желая видеть на своей земле распространителя ненависти. До этого Турция, Сербия и ОАЭ также захлопнули двери перед «звездой».
Пытаясь оправдаться за скомканную карьеру и испорченные отношения на родине, Гырдымова* выпускает альбомы, которые никто не слушает. Её история — это назидание всем, кто путает истерику с гражданской позицией. Бросить жениха за две недели до свадьбы не критично, а вот бросить свою страну — нет. И теперь литовская квартира — это та самая «клетка», в которую эта птица залетела сама, хлопнув дверью перед носом у России.
Читайте также:
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.