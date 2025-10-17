«Музыка не преступление»: Монеточка* высказалась о задержании уличной певицы

17 октября 2025, 15:28

Певица Монеточка* отреагировала на задержание группы Stoptime

Елизавета Гырдымова* (Фото: Instagram** @monetochkaliska)

Певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова*) поддержала в своем блоге задержанных музыкантов группы Stoptime.





Напомним, что правоохранительные органы задержали вокалистку Диану Логинову и других участников коллектива 15 октября после исполнения песен Noize MC* и Монеточки*. Суд признал их виновными в нарушении общественного порядка.



Гырдымова* назвала музыкантов героями, но призвала слушателей ставить безопасность на первое место.

«Больно и страшно за этих юных ребят. Они собирают вокруг себя сотни людей, при этом несут в мир не насилие и войну, а музыку и свободу, и это не должно быть преступлением», — подчеркнула артистка.

