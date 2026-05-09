«Огонь в глазах»: Пугачёва снялась с переехавшей на Кипр звездой кулинарных шоу
Алла Пугачёва встретила на Кипре финалистку шоу «МастерШеф» Лилию Стоянову
Певица Алла Пугачёва встретилась на Кипре с экс-финалисткой «МастерШеф» Лилией Стояновой. Об этом стало известно из личного блога кулинара.
Лилия опубликовала два снимка с 77-летней артисткой. Женщина рассказала, что встретила Пугачёву на набережной в Лимасоле.
Накануне народная артистка СССР вышла гулять в чёрной футболке, кепке и затемнённых очках. Примадонна согласилась сделать селфи с 37-летней незнакомкой и широко улыбнулась в кадр.
«Алла Борисовна без масок, без лишнего — только харизма, энергия и невероятная женственность. И главное — тот самый огонь в глазах, который невозможно сыграть», — отметила Стоянова.В первую субботу мая певицу увидела на Кипре россиянка Гузель Шипилевская.
«Алла Борисовна похлопала меня по плечу, сказала: «Молодец». Она была без палочки и без мужа. Я до сих пор в шоке», — призналась девушка.Отмечается, что позже Пугачёву сняли в дождевике и с тростью.