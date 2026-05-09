Достижения.рф

«Огонь в глазах»: Пугачёва снялась с переехавшей на Кипр звездой кулинарных шоу

Алла Пугачёва встретила на Кипре финалистку шоу «МастерШеф» Лилию Стоянову
Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Певица Алла Пугачёва встретилась на Кипре с экс-финалисткой «МастерШеф» Лилией Стояновой. Об этом стало известно из личного блога кулинара.



Лилия опубликовала два снимка с 77-летней артисткой. Женщина рассказала, что встретила Пугачёву на набережной в Лимасоле.

Накануне народная артистка СССР вышла гулять в чёрной футболке, кепке и затемнённых очках. Примадонна согласилась сделать селфи с 37-летней незнакомкой и широко улыбнулась в кадр.

«Алла Борисовна без масок, без лишнего — только харизма, энергия и невероятная женственность. И главное — тот самый огонь в глазах, который невозможно сыграть», — отметила Стоянова.
Лилия Стоянова и Алла Пугачёва (Фото: Facebook* @lilik.kms)
В первую субботу мая певицу увидела на Кипре россиянка Гузель Шипилевская.
«Алла Борисовна похлопала меня по плечу, сказала: «Молодец». Она была без палочки и без мужа. Я до сих пор в шоке», — призналась девушка.
Отмечается, что позже Пугачёву сняли в дождевике и с тростью.

Читайте также:

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0