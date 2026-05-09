«Краш по ошибке»: Дмитрий Брекоткин заявил, что не видит выгоды в любви зумеров
Актёр Дмитрий Брекоткин, известный по шоу «Уральские пельмени», рассказал о своём отношении к внезапной популярности у зумеров.
В беседе с Леди Mail артист признался, что не понимает происходящего. Брекоткин не видит плюсов и минусов в этой популярности.
«Скажем так, нет желаний и идей это монетизировать. Плюсов нет и минусов тоже, потому что меня даже нет в соцсетях», — отметил актёр.На то, что зумеры называют его крашем, Дмитрий отреагировал с иронией, заметив, что «любовь зла». Он вспомнил, что впервые услышал это слово от средней дочери. Она регулярно подкидывает ему новые словечки вроде «масик», «тюбик» и «краш». Брекоткин постоянно их путает, переспрашивает значение и снова забывает.
Ранее Дмитрий Брекоткин объяснил тягу к старому ТВ-контенту. По его мнению, это связано с дефицитом новых идей.