«Возьму себе турка»: Ксения Бородина пытается спровоцировать Николая Сердюкова на ревность

Николай Сердюков и Ксения Бородина (Фото: соцсети)
Влюбленные записывают для подписчиков много роликов из Турции — туда Ксения Бородина и Николай Сердюков прилетели, чтобы готовиться к свадьбе. Жених и невеста уже выбрали Ксении свадебное платье. К тому же телеведущая не перестает признаваться в любви к Стамбулу — она является ярой поклонницей турецких сериалов. Поклонники отмечают: эта страна Бородиной очень идет, ей лишь нужно выучить язык.
Ксения делилась, что пыталась, но у нее не получилось.
Однако выучить турецкий остается мечтой телеведущей. Выход есть — нанять репетитора. Такая мысль не понравилась ее избраннику.
Ранее сообщалось, что Ксения Бородина и ее жених Николай Сердюков полетели в Стамбул на пару дней, чтобы мужчина выглядел перед свадьбой более привлекательно.
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«Честно сказать, когда уже за 40, то это намного сложнее. Когда я была ребенком и жила в Италии, я за три месяца быстро начала прям говорить. Мне было 10 лет», — отметила на своей странице в соцсети Бородина.
Однако выучить турецкий остается мечтой телеведущей. Выход есть — нанять репетитора. Такая мысль не понравилась ее избраннику.
«Вы бы видели эти глаза. Ну ты же все равно не ревнуешь. Возьму себе турка Бурака», — сказала Ксения.
Ранее сообщалось, что Ксения Бородина и ее жених Николай Сердюков полетели в Стамбул на пару дней, чтобы мужчина выглядел перед свадьбой более привлекательно.
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Ольга Енгалычева