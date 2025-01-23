«Нужна операция»: стала известна причина внезапной поездки Бородиной с женихом в Стамбул

Ксения Бородина (Фото: соцсети)
Ксения Бородина и ее жених Николай Сердюков полетели в Стамбул на пару дней, чтобы мужчина выглядел перед свадьбой более привлекательно. Как пишет 7Дней, избранник телеведущей сетует на подколы со стороны друзей по поводу неровно растущих волос. Уточняется, что эта особенность природная, а не признак облысения.
По словам специалиста, который осмотрел Сердюкова, операция ему не повредит, несмотря на привлекательность. При этом врач пообещал, что шрамов не будет, а рост волос начнется месяца через четыре. Точная дата свадьбы неизвестна, но, видимо, она состоится не раньше, чем в мае.
Перед этим сообщалось, к чему начала готовиться Ксения Бородина.
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