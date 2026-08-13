Виталий Милонов раскритиковал Елену Драпеко за слова о «необучаемых мужчинах»

13 августа 2026, 21:30

Депутат Милонов заявил, что мужчины могут изменить жизнь в любом возрасте

Фото: Istock / Miljan Živković

Депутат Госдумы Виталий Милонов эмоционально отреагировал на заявление Елены Драпеко о том, что мужчину, который не состоялся к 35 годам, якобы бессмысленно переучивать. Об этом сообщает NEWS.ru.





По словам Милонова, подобная риторика напоминает ему заявления радикальных феминисток и не имеет отношения к реальной жизни. Он подчеркнул, что человек способен меняться и развиваться независимо от возраста.





«Ни в коем случае нельзя даже на вербальном уровне озвучивать подобные ограничения в развитии или в возможности изменения своей жизни. Это всегда можно сделать: и в пенсионном возрасте, и в предпенсионном», — заявил депутат.