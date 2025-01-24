Уют победил размах? Почему Юлия Барановская отдаёт предпочтение квартире, а не особняку за миллион долларов

Юлия Барановская (Фото: соцсети)
Известная телеведущая Юлия Барановская владеет роскошным домом на Рублёвке, однако ему она предпочитает квартиру на Патриарших прудах: там телеведущая проводит большего всего времени. О том, как она обустроена, читайте в материале «Радио 1».
Гостиная
Комната для приёма гостей выполнена в серо-фиолетовых тонах. В центре гостиной находится угловой тёмно-серый диван, украшенный горчичными и чёрно-белыми подушками.
Гостиная (Фото: соцсети)
Справа от дивана расположилось кресло тоже в сером оттенке. На стене — телевизор, под которым находится небольшая чёрная консоль.
Очень стильно смотрятся парные металлические бра и подвесная белая люстра. На полу лежит серый ковёр с геометрическими линиями.
Обеденная зона
Чёрный деревянный стол является главным украшением обеденной зоны. Интересно выглядит подвесная люстра с плафонами, расположенная над столом.
Напротив него висит необычное зеркало.
По бокам стола стоят два горчичных стула из велюра с высокими спинками, обрамляют стол чёрные стулья.
Обеденная зона (Фото: соцсети)
На окнах висят плотные серо-фиолетовые шторы с геометрическим рисунком.
Спальня дочки
Стены в спальне дочки Юлии Яны покрашены в молочный цвет, что визуально расширяет пространство.
Главным элементом спальни, конечно, является массивная кровать с изголовьем. Рядом стоит небольшой светлый комод. Он дополнен аккуратными ручками.
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По обе стороны от кровати расположились стильные прикроватные тумбы в нежном бежевом цвете.
Бело-голубые шторы и обивка кресла с цветочным принтом придают комнате очарование.
Кухня
Кухонные фасады состоят из двух цветов: глянцевого тёмно-коричневого и матового белого. Столешница выполнена из чёрного стекла.
На кухне есть небольшой белый круглый столик и прозрачные стулья с необычными спинками.
Обеденная зона и гостиная (Фото: соцсети)
В целом квартира Юлии Барановской представляет собой пример гармоничного сочетания минимализма и ар-деко. Такой дизайнерское решение создаёт уникальную атмосферу в доме.
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