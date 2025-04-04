«Вряд ли их объединила неземная любовь»: Роза Сябитова предрекла крах отношений Лепса с 19-летней невестой

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Telegram @gvleps_official)
Главная сваха страны Роза Сябитова уверена, что Григорий Лепс и его 19-летняя невеста Аврора Киба неизбежно расстанутся. Ее слова приводит ОСН.
Лепс представил публике свою юную спутницу в июне 2024 года на премии телеканала МУЗ-ТВ. В последнее время все чаще появляются слухи о том, что свадьба влюбленных состоится уже этим летом. При этом Сябитова скептически относится к их отношениям.
При этом она выразила сомнение, что Лепса и Кибу связала неземная любовь. По словам главной свахи страны, Авроре льстит внимание Лепса, кроме того, общение с ним является хорошим опытом познания мужчин. Тем не менее Сябитова считает, что эта пара распадется.
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«Да, Лепс весьма статусный мужчина, он умеет производить впечатление, он хорош собой. Его мотивация мне ясна — он хочет быть рядом с молодой. Не могу понять намерения девушки», — отметила Сябитова.
При этом она выразила сомнение, что Лепса и Кибу связала неземная любовь. По словам главной свахи страны, Авроре льстит внимание Лепса, кроме того, общение с ним является хорошим опытом познания мужчин. Тем не менее Сябитова считает, что эта пара распадется.
«Девочка будет расти, интересы и предпочтения будут меняться. А певцу будет с каждым годом всё сложнее удержать молодую невесту. За молодостью не угнаться, и придется каждый раз искать новые способы удержать, а это выматывает», — уверена Сябитова.
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Элина Позднякова