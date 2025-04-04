Звезда «Дома-2» Виктория Романец показала откровенные фото в бикини

Виктория Романец (Фото: Instagram* @romanets_official)
Звезда «Дома-2» Виктория Романец опубликовала откровенные фото в бикини с отдыха на Мальдивах.
На днях Романец отправилась вместе с подругой отдыхать на Мальдивы, откуда девушка делится с подписчиками атмосферными кадрами, и, по ее словам, проживает свою лучшую жизнь.
В январе Романец сообщила, что 2025 год станет для нее годом трансформации и начать она планирует с внешности. Девушка уже успела свести татуировки, убрала гель из губ, чтобы закачать новый, и похудела. Также Виктория планирует сделать новую грудь. Сейчас она уже смогла похвастаться подтянутой фигурой.
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*Запрещен в РФ
Виктория Романец (Фото: Telegram @ romanets_official)
В январе Романец сообщила, что 2025 год станет для нее годом трансформации и начать она планирует с внешности. Девушка уже успела свести татуировки, убрала гель из губ, чтобы закачать новый, и похудела. Также Виктория планирует сделать новую грудь. Сейчас она уже смогла похвастаться подтянутой фигурой.
Виктория Романец (Фото: Telegram @ romanets_official)Подписчики похвалили Викторию, отметив, что она действительно похорошела и отлично выглядит.
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*Запрещен в РФ
Элина Позднякова