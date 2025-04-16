«Забыл, что женщина — не соперник, а партнер»: Смагажевский вновь сошелся с Ермолаевой после расставания и извинился перед ней

Блогер Алексей Смагажевский публично извинился перед женой Нелли Ермолаевой за то, что бросил ее, рассказав про детали расставания в личном блоге. Его откровенный пост о любви и ошибках растрогал фанатов. О воссоединении пары стало известно недавно, однако они давали мало комментариев о случившемся.