«Забыл, что женщина — не соперник, а партнер»: Смагажевский вновь сошелся с Ермолаевой после расставания и извинился перед ней

Алексей Смагжевский (Фото: Instagram* @smagazhevsky)
Блогер Алексей Смагажевский публично извинился перед женой Нелли Ермолаевой за то, что бросил ее, рассказав про детали расставания в личном блоге. Его откровенный пост о любви и ошибках растрогал фанатов. О воссоединении пары стало известно недавно, однако они давали мало комментариев о случившемся.
«Я выбрал быть правым… и чуть не потерял всё», — признался блогер вечером 15 апреля.В ноябре прошлого года Алексей шокировал всех, заявив в соцсетях о разрыве с телеведущей скандального проекта «Дом-2» Нелли, даже не обсудив это с ней.
«В любых отношениях ответственность всегда распространяется на двоих. Но в тот раз — я был тем, кто выбрал обиду, принципы и эго, а не любовь. Мне казалось, меня задели как мужчину и я должен доказать — со мной нельзя так. Я включил позицию жертвы, захотел какой-то иллюзорной справедливости. И в этой внутренней войне я проиграл самое ценное. Забыл, что моя женщина — не соперник, а партнер. Что за ее словами стояли чувства. Что она — живая, ранимая, искренняя», — объяснил Смагажевский.
Алексей Смагжевский (Фото: кадр видео Instagram* @smagazhevsky)После ссоры он улетел в Таиланд, чтобы отвлечься и «закрыться» от проблемы.
«Думал, пройдет месяц — всё уляжется. Но не уляглось. Каждая ночь там была как суд. Мои мысли рвали меня изнутри. Никакие практики, медитации, советы «игнорируй — сама вернётся» не помогали. Потому что душу не обманешь», — рассказал Смагажевский о своих настоящи чувствах в период расставания.
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В беседе с продюсером Георгием Иващенко в рамках его проекта «Переговорка» в эфире «Радио 1» 38-летняя Ермолаева также рассказала о своём видении ситуации в тот период.
«Мы не разговаривали, поэтому все, как снежный ком, покатилось. (...) Мне проще было сбежать, уехать куда-то. У каждого же есть свои границы. Мне казалось, что я ничего такого не делала, а для него это была серьезная история», — пояснила она.
Алексей Смагжевский и Нелли Ермолаева (Фото: кадр видео Instagram* @ermolaevanelly)
Несмотря на ссору, Нелли и Алексей все еще любили друг друга. Примириться им мешала лишь гордость — при этом стоит отметить, что причины их временного расставания до сих пор неизвестны.
Оба нашли в себе силы простить партнера. В марте пара вдруг появилась вместе на премьере «Актерище» в Москве, заинтриговав публику.
Теперь Смагажевский обещает быть любящим, а не правым. Он благодарит Нелли за новый шанс и клянется, что больше не уйдет. В следующий раз в первую очередь обязательно будет с ней все проговаривать.
Алексей Смагжевский и Нелли Ермолаева (Фото: Instagram* @smagazhevsky)
«Я понял: мой мир — это она. Моя жена. Моя подруга. Моя вселенная. И я пошёл за ней. Не ради красивого жеста. А потому что сердцем знал — я хочу идти с ней всю жизнь. Делать. Не говорить. Слышать. Не оправдываться. (...) Нелли, я люблю тебя. И благодарю за нашу новую главу. Пусть она будет честной. Живой. И полной настоящих поступков», — закончил свой пост он.Фанаты поддерживают пару, восхищаясь смелостью Алексея и возродившейся любовью пары. Многие указали на то, что споров и конфликтов в близких отношениях невозможно избежать. Люди, которые действительно любят, способны преодолеть тяжелое время, простить друг друга и не допускать прошлых ошибок вновь.
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