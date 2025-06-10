«У ребенка каша во рту!»: сын Меладзе и Джанабаевой забывает русский язык

Альбина Джанабаева опубликовала видео с сыном от Меладзе
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе (Фото: Инстаграм* @albinadzhanabaeva)

С недавнего времени певица Альбина Джанабева больше не прячет своего младшего сына от Валерия Меладзе. На днях артистка опубликовала новое видео с участием Луки.



Кадры с мальчиком вызвали бурные обсуждения в Сети. Пользователи заметили акцент Луки.

В новом юмористическом ролике, опубликованном Джанабаевой, певица проходит мимо позвавшего ее на ужин мальчика со словами о том, что ему надо найти кого-то помоложе.

«Мам, ну я есть хочу!», — ответил Лука.

Сын исполнителя хита «Вера» с трудом выговорил подготовленные реплики из-за акцента, который заметили многие фолловеры.

«У ребенка каша во рту! То ли к логопеду надо, то ли дело в том, что забывает русский», — написал один из подписчиков.

Стоит напомнить, что Лука живет и учится в Испании уже три года.

Недавно, к слову, Валерия Меладзе увидели в Москве. Он прилетел ради дня рождения внука Георгия, сына дочери Софии.

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Ольга Енгалычева

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