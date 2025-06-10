«У ребенка каша во рту!»: сын Меладзе и Джанабаевой забывает русский язык

10 июня 2025, 16:08

Альбина Джанабаева опубликовала видео с сыном от Меладзе

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе (Фото: Инстаграм* @albinadzhanabaeva)

С недавнего времени певица Альбина Джанабева больше не прячет своего младшего сына от Валерия Меладзе. На днях артистка опубликовала новое видео с участием Луки.





Кадры с мальчиком вызвали бурные обсуждения в Сети. Пользователи заметили акцент Луки.



В новом юмористическом ролике, опубликованном Джанабаевой, певица проходит мимо позвавшего ее на ужин мальчика со словами о том, что ему надо найти кого-то помоложе.





«Мам, ну я есть хочу!», — ответил Лука.

«У ребенка каша во рту! То ли к логопеду надо, то ли дело в том, что забывает русский», — написал один из подписчиков.