Охранник DJ Smash разбил нос стримеру Lida во время прямой трансляции

DJ Smash (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)
Охранник DJ Smash разбил нос московскому блогеру и музыканту Lida во время стрима в одном из ресторанов. Об этом рассказал сам стример в своем telegram-канале.
На канале блогер опубликовал видео, на котором он держит салфетку у носа и напевает трек DJ Smash «Новая волна». Кружок стример подписал так:
После случившегося звезды опубликовали совместное видео, на котором оба рассказали о случившемся. Как оказалось, охранник DJ Smash толкнул стримера, за что по итогу был уволен. Сам исполнитель навестил Lida в больнице. После этого блогер назвал DJ Smash «нормальным мужиком».
Подписчики артистов позитивно отреагировали на инцидент. Некоторые предположили, что таким образом исполнители прогрели публику перед совместным треком.
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«Фото со звездой не получилось».
После случившегося звезды опубликовали совместное видео, на котором оба рассказали о случившемся. Как оказалось, охранник DJ Smash толкнул стримера, за что по итогу был уволен. Сам исполнитель навестил Lida в больнице. После этого блогер назвал DJ Smash «нормальным мужиком».
Подписчики артистов позитивно отреагировали на инцидент. Некоторые предположили, что таким образом исполнители прогрели публику перед совместным треком.
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Иван Мусатов