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«Беременность мы тебе прервем»: Наталья Подольская рассказала, как могла потерять второго ребенка

Наталье Подольской могли прервать роды во время вынашивания второго ребенка
Наталья Подольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Наталья Подольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Наталья Подольская долго мечтала о втором ребенке, и по итогу ей удалось забеременеть. Вынашивание проходило с трудностями, а малыш родился раньше положенного срока. В один из сроков Подольской и вовсе могли прервать беременность.
«Какой-то конфликт произошел в крови, и анализы его показали. А это… прерывание. У нас была плановая беременность, и до я прошла все анализы. Мы их подняли, и врач, которая меня вела, сказала: „Не волнуйся, у тебя точно его нет. Это просто произошел такой конфликт. Езжай в Боткинскую больницу, только там делают подробный анализ, чтобы либо подтвердить диагноз, либо его снять», — рассказывает Подольская в ходе своего YouTube-шоу «Ваша Наташа».

На тот момент Наталья пять дней ждала результатов на токсоплазмоз. Это паразитарное заболевание, которое приводит к прерыванию беременности. Как призналась Подольская, ехала в больницу она спокойно, так как ей до этого все объяснили. При этом в Боткинской больнице звезду встретили не так, как ожидалось. После встречи с заведующей отделением Наталья начала плакать, а все ее тело трясло.

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«Приезжаю, там сидит советского образца заведующая отделением. И вот я ей объясняю ситуацию, мол, нужно снять диагноз…Она: „А что ты такая радостная? Анализ сдашь. Если токсоплазмоз, беременность мы тебе прервем!“ И я понимаю, что вместо поддержки и какой-то надежды я получаю такую информацию… Я в слезы, меня трясет. Пять дней я, конечно, провела в ужасном ожидании… Сняли мне этот диагноз. И еще мне нужно было туда два раза за беременность ездить, снимать диагноз», — рассказала Наталья.

Подольская на своем примере призвала будущих мам не боятся подобных проблем и верить, что все будет хорошо.

Случай с заболеванием не стал последней проблемой во время беременности. Во время вынашивания Наталья постоянно стрессовала, из-за чего у нее случились преждевременные роды. К счастью, малыш родился здоровым.

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«Психологически нестабильное состояние»: Бывший муж Ирины Пинчук переживает после расставания
Бывший муж Ирины Пинчук рассказал об ее нестабильном психологическом состоянии
21 мая 2025, 01:19

Арай Чобанян и Ирина Пинчук (Фото: Инстаграм* @arai_chobanyan)

Бывший муж Ирины Пинчук поделился в соцсетях воспоминаниями о жизни с блогером. По словам Арайа, тогда было счастливое время, особенно когда Ирина была беременна. При этом мужчина рассказал и о нестабильном эмоциональном состоянии Пинчук.
«Я, когда монтировал видео, пересматривал старые кадры, где она беременная, это первые четыре года наших отношений. Как же горели наши глаза! Это просто невероятно! Как светились! Вот по этому я скучаю», — трогательно рассказал Арай в своих соцсетях.

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При этом мужчина признался, что, скорее всего, Пинчук тяжело переносила расставание с супругом. Это он объяснил пропажей Ирины из соцсетей. Несмотря на то, что блогер имела миллионы подписчиков, девушка уже долгое время не делает новых публикаций.

«Последнее, что она выкладывала, рецепт на антидепрессанты. Ей прописала их еще год назад. Вообще весь последний год у нее эмоционально и психологически нестабильное состояние. Думаю, это заметно по многим моментам», — рассказал Арай.

Ирина Пинчук подала на развод после того, как увидела в телефоне Арайа переписки с другими женщинами. Блогер заявила о изменах мужа. Сам Арай отрицает обвинения.

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Наталья Подольская рассказала о подготовке к повторной свадьбе
20 мая 2025, 22:43

Наталья Подольская (Фото: Инстаграм* @nataliapodolskaya)

Сегодня певице Наталье Подольской исполнилось 43 года. В качестве подарка ее муж Владимир Пресняков перевел любимой деньги для покупки сумки, сообщил Телеграм-канал «Звездач».
Исполнительница призналась, что что широкого празднования особенного дня не будет, ведь близится их с возлюбленным повторная свадьба.

«Мы готовим силы на более значимое в этом году наше торжество. Пятое июня — отвоевали эту дату у Темы», — откровенничала Подольская.

Старший сын Натальи отмечает день рождения как раз в ту дату, на которую намечена свадьба Подольской и Преснякова. Певица уточнила, что взросление мальчика отпразднуют в другой день.

«С начала майских праздников не сплю, но как-то вроде жизнь налаживается», — добавила исполнительница.

Со слов Натальи, когда она обратилась за помощью в агентство, ей стало намного легче.

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Дочь Анны Хилькевич Арианна сблизилась с мамой
20 мая 2025, 22:08

Анна Хилькевич (Фото: Инстаграм* @annakhilkevich)

Анна Хилькевич замужем за Артуром Мартиросяном, с которым растит троих дочерей: десятилетнюю Арианну, шестилетнюю Анну-Марию и Оливию, родившуюся в сентябре прошлого года.
Порой звезда сериала «Универ» сталкивается с трудностями материнства. То пришлось уволить 50 нянь, то дочка эмоционально закрылась. Однако со второй проблемой у Анны начались подвижки.

Оказалось, что недавно у артистки и ее старшей дочери Арианны «сложился искренний, близкий контакт». Со слов Хилькевич, девочка разговаривает с мамой, делится переживаниями.

«Это меня так радует, потому что она была достаточно закрытая», — обратила внимание Анна.

Арианна ничего не рассказывала Анне. Из-за поведения девочки всей семье было сложно, призналась актриса.

«Очень много всего внутри себя там компостировала и потом взрывала эти эмоции», — откровенничала Хилькевич в соцсетях.

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#актриса
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«Сохранил на всю жизнь»: сын Татьяны Булановой сделал татуировку на лице
Младший сын Татьяны Булановой набил тату на лице
20 мая 2025, 21:52

Татьяна Буланова (фото: Telegram @bulanovacom)

В семье певицы Татьяны Булановой растёт ещё одна звезда. Не так давно её младший сын Никита стал рэпером и совсем скоро выпустит свой первый альбом под названием «Spexy».
Сегодня молодой человек удивил своих поклонников необычным способом прорекламировать свой дебют.

18-летний Никита набил тату с названием альбома на правой щеке и анонсировал выход своих первых песен 23 мая.

Буланова поддерживает наследника во всех начинаниях, но отмечает, что не оказывает помощь в покорении мира шоу-бизнеса. Певица утверждает, что в числе последних узнала о том, что сын стал певцом. После этого Буланова предлагала Никите записать совместный трек, но он отказался, заявив, что хочет всего добиться сам и самостоятельно создать своё имя.

Напомним, что певица родила сына Никиту от футболиста Владислава Радимова. Это был второй брак Булановой, который распался в 2016 году.

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Мария Погребняк раскрыла секреты «обмана» мозга и желудка
Мария Погребняк рассказала о лайфхаках для поддержания фигуры
20 мая 2025, 21:41

Мария Погребняк (Фото: Инстаграм* @mariapoga_)

Блогер Мария Погребняк раскрыла, как приучила себя к небольшим порциям.
«Мой секрет, который сработает даже у упрямых! Первый шаг — заменить большую тарелку на маленькую», — обратила внимание Погребняк в соцсетях.

Блогер отметила, что лучше отдавать предпочтение посуде голубого цвета — холодные оттенки отбивают аппетит.

«Обманите мозг — он любит много. Наш мозг — большой обманщик. Если тарелка полная, он думает: «Вау, я наелся!», даже если это три ложки риса на блюдце», — рассказала Мария.

Погребняк уточнила, что люди едят «глазами, а не желудком».

Мария посоветовала поклонникам есть все, что они желают, но мини-порциями. Со слов знаменитости, если следовать таким лайфхакам, насыщение будет происходить быстрее, а тяга к добавке постепенно уйдет.

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