«Беременность мы тебе прервем»: Наталья Подольская рассказала, как могла потерять второго ребенка

Наталья Подольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Наталья Подольская долго мечтала о втором ребенке, и по итогу ей удалось забеременеть. Вынашивание проходило с трудностями, а малыш родился раньше положенного срока. В один из сроков Подольской и вовсе могли прервать беременность.
«Какой-то конфликт произошел в крови, и анализы его показали. А это… прерывание. У нас была плановая беременность, и до я прошла все анализы. Мы их подняли, и врач, которая меня вела, сказала: „Не волнуйся, у тебя точно его нет. Это просто произошел такой конфликт. Езжай в Боткинскую больницу, только там делают подробный анализ, чтобы либо подтвердить диагноз, либо его снять», — рассказывает Подольская в ходе своего YouTube-шоу «Ваша Наташа».
На тот момент Наталья пять дней ждала результатов на токсоплазмоз. Это паразитарное заболевание, которое приводит к прерыванию беременности. Как призналась Подольская, ехала в больницу она спокойно, так как ей до этого все объяснили. При этом в Боткинской больнице звезду встретили не так, как ожидалось. После встречи с заведующей отделением Наталья начала плакать, а все ее тело трясло.
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«Приезжаю, там сидит советского образца заведующая отделением. И вот я ей объясняю ситуацию, мол, нужно снять диагноз…Она: „А что ты такая радостная? Анализ сдашь. Если токсоплазмоз, беременность мы тебе прервем!“ И я понимаю, что вместо поддержки и какой-то надежды я получаю такую информацию… Я в слезы, меня трясет. Пять дней я, конечно, провела в ужасном ожидании… Сняли мне этот диагноз. И еще мне нужно было туда два раза за беременность ездить, снимать диагноз», — рассказала Наталья.
Подольская на своем примере призвала будущих мам не боятся подобных проблем и верить, что все будет хорошо.
Случай с заболеванием не стал последней проблемой во время беременности. Во время вынашивания Наталья постоянно стрессовала, из-за чего у нее случились преждевременные роды. К счастью, малыш родился здоровым.
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