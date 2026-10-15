Пригожин объяснил, почему Губин вряд ли вернётся на сцену

15 октября 2026, 15:45

Продюсер Пригожин: состояние здоровья Губина не позволит ему вернуться на сцену

Андрей Губин (Фото: кадр из интервью Ксении Собчак)

Певец Андрей Губин стал чаще появляться на звёздных мероприятиях, что вызвало у поклонников надежду на его возвращение к концертной деятельности. Однако продюсер Иосиф Пригожин считает, что артист вряд ли снова начнёт выступать перед публикой. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.





По словам Пригожина, появляться на светских мероприятиях и выходить на сцену с концертами — совершенно разные вещи. Песни Губина преимущественно танцевальные, поэтому исполнителю необходимо активно двигаться во время выступлений.



«Но состояние здоровья певца пока не позволяет быть настолько пластичным, как раньше. По этой причине я не верю, что Губин полноценно вернётся на сцену», — заявил продюсер