Пригожин объяснил, почему Губин вряд ли вернётся на сцену
Продюсер Пригожин: состояние здоровья Губина не позволит ему вернуться на сцену
Певец Андрей Губин стал чаще появляться на звёздных мероприятиях, что вызвало у поклонников надежду на его возвращение к концертной деятельности. Однако продюсер Иосиф Пригожин считает, что артист вряд ли снова начнёт выступать перед публикой. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По словам Пригожина, появляться на светских мероприятиях и выходить на сцену с концертами — совершенно разные вещи. Песни Губина преимущественно танцевальные, поэтому исполнителю необходимо активно двигаться во время выступлений.
«Но состояние здоровья певца пока не позволяет быть настолько пластичным, как раньше. По этой причине я не верю, что Губин полноценно вернётся на сцену», — заявил продюсерПри этом Пригожин полагает, что артист станет чаще появляться на публике и будет активнее присутствовать в медиапространстве. По его мнению, Губин также продолжит писать песни, но останется в стороне от концертной деятельности.