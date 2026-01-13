Звезда «Трудных подростков» Виталий Андреев публично сделал предложение своей возлюбленной
Актёр Виталий Андреев эффектно сделал предложение руки и сердца в кинотеатре
Актёр Виталий Андреев, известный по сериалу «Трудные подростки», устроил для своей возлюбленной по-настоящему кинематографичное предложение руки и сердца.
Трогательный момент произошёл в кинотеатре и был приурочен к личному празднику артиста — его 30-летию.
Под предлогом юбилейного вечера Андреев собрал близких и друзей, объявив, что хочет показать новую работу со своим участием. Однако вместо привычного кинопоказа гостей ждал неожиданный сюрприз. В определённый момент Виталий вышел к экрану, опустился на одно колено и обратился к своей девушке — Ольге Зайцевой — с искренними словами.
«Я хочу, чтобы ты всю жизнь была со мной, чтобы мы каждую ночь засыпали вместе, каждое утро просыпались вместе и чтобы ты была самой счастливой девушкой на свете. Ты выйдешь за меня?» — сказал актёр.Ольга ответила согласием под аплодисменты зала. Особую изюминку моменту придала креативная задумка: коробочку с помолвочным кольцом Виталий «бросил» себе прямо с экрана — эффектный визуальный трюк вызвал бурные эмоции у гостей.
Видео с предложением актёр позже опубликовал в запрещённой в РФ социальной сети, где поклонники тут же засыпали пару поздравлениями. Для Виталия Андреева этот день стал двойным праздником — юбилей и начало новой главы в личной жизни.