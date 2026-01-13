«Прямо в голову»: актёр Юрий Стоянов рассказал о жутком происшествии на съёмках
Юрий Стоянов поделился воспоминанием о крайне опасном случае на съёмках знаменитой программы «Городок».
В эфире «Шоу Воли» актёр рассказал, как снимали скетч про Робин Гуда: по сценарию один из героев должен был выстрелить из лука в другого. Роль стрелка досталась самому Стоянову. Олейников убежал в лес, а он нацелился и выстрелил.
«Я понимаю, что сейчас надо говорить: "Илюха, падай". И вдруг я слышу: "А! Робин Гуд!" Падение, большая пауза», — поделился артист.Оказывается, Стоянов попал Олейникову прямо в голову. К счастью, стрела задела только шапку Ильи Олейникова, оставив на голове лёгкую царапину. Хотя сегодня Стоянов вспоминает случай спокойно, тогда ситуация могла закончиться трагически.
По словам актёра, это был один из тех дней, когда программа «Городок» могла потерять своего ведущего и зрителей — всё закончилось лишь маленьким испугом и большим облегчением.