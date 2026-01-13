«Прямо в голову»: актёр Юрий Стоянов рассказал о жутком происшествии на съёмках

13 января 2026, 17:41

Юрий Стоянов вспомнил, как выстрелил в Илью Олейникова

Юрий Стоянов (Фото: Instagram* / @stoyanovshow)

Юрий Стоянов поделился воспоминанием о крайне опасном случае на съёмках знаменитой программы «Городок».





В эфире «Шоу Воли» актёр рассказал, как снимали скетч про Робин Гуда: по сценарию один из героев должен был выстрелить из лука в другого. Роль стрелка досталась самому Стоянову. Олейников убежал в лес, а он нацелился и выстрелил.





«Я понимаю, что сейчас надо говорить: "Илюха, падай". И вдруг я слышу: "А! Робин Гуд!" Падение, большая пауза», — поделился артист.